Zgodba Večgeneracijskega centra Posavje se nadaljuje

23.9.2021 | 09:00

Nataša Kršak, direktorica Ljudske univerze Krško (vse fotografije: Večgeneracijski center Posavje)

Krško - Večgeneracijski center Posavje, projekt, ki ga je Ljudska univerza Krško v sodelovanju s partnerjema Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinskim inštitutom Zaupanje iz Sevnice začela izvajati v letu 2017, se letos zaključuje. Prisluhnile pa so mu lokalne skupnosti in občine, ki bodo v prehodnem obdobju s finančno podporo omogočile nadaljevanje dela do naslednje evropske perspektive. Na včerajšnji zaključni konferenci so predstavili aktivnosti, ki so jih v petletnem obdobju delovanja izvajali v vseh šestih posavskih občinah.

Večgeneracijski center Posavje je varen, prijeten in dostopen prostor za različne ranljive ciljne skupine, kjer se vsakodnevno izvajajo aktivnosti, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Skozi različne oblike vseživljenjskega učenja in druženja projekt pomembno prispeva k dvigu kvalitete življenja socialno šibkejših iz celotnega Posavja, so zapisali v sporočilu za javnost in dodali: ''V petih letih je Večgeneracijski center Posavje postal prostor prepletanja medgeneracijskih vezi, prostor znanja, srečevanja, nabiranja izkušenj socialnega vključevanja in reševanja osebnih stisk in izzivov. Za najbolj socialno prikrajšane skupine prebivalstva je postal nepogrešljiv. Izvedenih je bilo preko 10.500 ur organiziranih aktivnosti. V projektu so se združevale številne posavske organizacije, s katerimi se je vzpostavilo zelo dobro sodelovanje. Večgeneracijski center Posavje sodeluje s preko 30 različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Kakovost programa bogatijo številni prostovoljci iz Posavja, v projekt jih je vključenih preko 150.''

Aktivnosti omogočajo dostop vsem generacijam in ciljnim skupinam: družinam in osebam z nizko delovno intenzivnostjo; osebam, zlasti otrokom, ki tvegajo socialno izključenost; starejšim, še posebej tistim iz socialno ogroženih okolij; družinam, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence; otrokom in mladim s posebnimi potrebami; priseljenim posameznikom in družinam ter romskim družinam, predvsem otrokom in mladim iz teh družin; enostarševskim družinam; invalidom.

Direktorica Ljudske univerze Krško Nataša Kršak: ''Število obiskovalcev Večgeneracijskega centra Posavje je več kot zgovorno. Od leta 2017 do 2021 smo na ravni projekta zabeležili 6560 obiskovalcev. Večgeneracijski center Posavje smo kot pomembnega partnerja umestili v sodelovanje s številnimi institucijami, kar nas je prepričalo o pomembnosti njegove ohranitve.

Prisluhnile so nam lokalne skupnosti in občine, ki bodo v prehodnem obdobju s finančno podporo omogočile nadaljevanje našega dela. Zgodbo Večgeneracijskega centra Posavje želimo nadaljevati tudi v naslednji evropski perspektivi, ker znamo, zmoremo in smo nepogrešljiv partner v iskanju boljšega jutri za številne posameznike in skupine.''

Da je projekt pomemben za posavsko regijo, se je strinjal tudi župan Občine Krško, mag. Miran Stanko ter skrbnica pogodb večgeneracijskih centrov na MDDSZ, Sabina Rupnik Suhadolnik. Vodja projekta Večgeneracijski center Posavje, mag. Mojca Pompe Stopar je včeraj predstavila uspešno pot petletnega delovanja projekta in se zahvalila vsem, ki soustvarjajo njegovo uspešno zgodbo.

Predstavitev zaključenega projekta, ki ga je povezovala Ivanka Černelič Jurečič, sta z glasbenim programom popestrila Ana Jagrič na citrah in Alexandru Mihai Rusu na klaviaturah. Svoje pesmi, iz zbirke »Ujeti v nitkah«, so predstavili člani delavnice Berem in pišem, da ne pozabim, in sicer Stanka Pucko, Stanislava Vahčič, Nevenka Hvalec in Bojan Krevh. Ročna dela so postavile na ogled ročnodelke iz Kapel, Brežic, Krškega ter klekljarice iz Sevnice.

M. K.

