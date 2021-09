Voznica v drevo z 2,4 promila alkohola

23.9.2021 | 12:20

Policisti PP Brežice so bili včeraj okoli 14.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti med naseljema Zgornja Pohanca in Križe. 39-letna voznica osebnega avtomobila je, kot smo že poročali, zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Huje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Hitrost ni bil edini razlog nesreče - v litru izdihanega zraka je namreč imela kar 1,16 miligrama alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 15.30 je tudi na Ljubljanski cesti v Kočevju prišlo do prometne nesreče, trčila sta avto in kolesar. Nesrečo je povzročila voznica osebnega vozila, ki je vozila na prekratki varnostni razdalji in trčila v kolo, kolesar je padel po vozišču in se naj bi lažje poškodoval. S kraja so ga odpeljali z reševalnim vozilom. Povzročiteljica bo dobila plačilni nalog.

Vlomli tudi v kostanjeviško prodajalno

Na območju Malega Lipovca je med 21. 9. in 22. 9. nekdo skozi okno vlomil v zidanico. Odnesel ni ničesar, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno z vlomom.

V minuli noči pa je v Kostanjevici na Krki nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Afganistanca med turškim tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so vrnili na hrvaško stran.

