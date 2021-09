Skrb za okolje skozi filme in delavnico

23.9.2021 | 10:10

Filmi ...

... in delavnica. (foto: projekt EkoUp)

Mirna - Na Mirni so ob slovesu od poletja skozi filmske večere in delavnice spodbujali k drugačnemu pogledu na svet.

Kino večeri s ščepcem inovativnosti so v prenovljeni dvorani tamkajšnjega kulturnega doma v sklopu druge faze projekta Eko-up združili navdušence nad skrbno izbranimi, mednarodno priznanimi filmi, ki jim je skupen jasen cilj, vizija, želja po boljšem in napredku, sporočajo iz občine. Ta je skupaj z JSKD OI Trebnje za ta namen izbrala filme Glej in se čudi (razkrije, kako je internet preoblikoval skoraj vse vidike naših življenj), Medena dežela (o krhkem ravnovesju med človekom in naravo), To vse spremeni (portreti sedmih skupnosti v prvi bojni liniji ekoloških gibanj), Jadralke (o dekletu, ki si je drznilo sanjati, in o ekipi, ki je kljubovala šovinizmu in postavila zgled vsemu svetu) in Zakaj skačem (preplet osebne izkušnje negovorečega avtista z intimnimi portreti petih mladih ljudi z različnih koncev sveta).

Na delavnici o ponovni uporabi USE REUSE, ki jo je izvedla Andreja Martinčič iz trebanjske Komunale, pa so obiskovalci izdelovali lončke za pisala iz recikliranih materialov, ob tej priložnosti pa je nastal tudi video.

»S filmi smo želeli opozoriti na drugo perspektivo vsakdana, spodbuditi drugačen pogled na svet, na ljudi in življenje okoli nas, predvsem pa motivirati naše občane in v njih prebuditi nove ideje za lepši in boljši jutri vseh nas. Z delavnico o ponovni uporabi pa smo na eni strani opozorili na to, koliko odpadkov proizvedemo, na drugi pa dobili priložnost, da odpadnim materialom vrnemo življenje, da torej na prvi pogled neuporabne izdelke z nekaj domišljije in iznajdljivosti spremenimo v uporabne,« pojasnjuje strokovna sodelavka za izvajanje projektov na mirnski občinski upravi Elvira Žagar.

Filmski večeri in delavnica o ponovni uporabi so tako kot ustvarjalna delavnica s podjetjem Aklih in večer zgodbe o uspehu s podjetjem Hemptouch del druge faze projekta EKO-UP, s katerim želijo na Mirni spodbuditi razvoj zanimivih, zelenih idej in njihovega prenosa v prakso. Projekt EKO-UP je ovrednoten na dobrih 133 tisoč evrov, nekaj več kot 88 tisoč evrov pa sofinancirata država in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi javnega poziva preko LAS Dolenjska in Bela krajina, pojasnjujejo v sporočilu za javnost. Poleg Občine Mirna so partnerji v projektu Komunala Trebnje d.o.o., AKLIH – razvoj in oblikovanje Domen Gregorič s.p. in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje.

M. K.

Zvočni zapisi Elvira Žagar o filmih in delavnici Elvira Žagar o filmih in delavnici

Galerija