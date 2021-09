DUTB prodaja metliško Beti

23.9.2021 | 13:00

Direktorica Beti Maja Čibej (foto: osebni arhiv)

Metlika/Ljubljana - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je začela postopek prodaje vsaj 86,7 odstotka lastniškega deleža družbe Beti, sicer ene vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje. Prav tako bo prodala terjatve do te družbe.

DUTB je v javnem povabilu k izkazu interesa za nakup družbe Beti, objavljenem v časniku Finance, zapisala, da bo vsaj 86,7-odstoten delež podjetja in terjatve do njega prodala v paketu.

Lastnik 100-odstotnega deleža Beti je sicer Viktor Kozjan, večinski finančni upnik pa je Prodajalec.

Beti je lani močno čutila koronsko krizo, njena naročila so v kritičnih mesecih upadla na 30 do 35 odstotkov običajnih, a so se nato vrnila približno na 80 odstotkov običajnih, so spomladi povedali v podjetju. Lani so se morali zaradi koronske krize prilagoditi na zmanjšan obseg naročil, tako da so število zaposlenih zmanjšali na 125, letos spomladi jih je bilo 139.

So pa v Beti uspeli ohraniti vse ključne trge: Italijo, Francijo, ZDA, Rusijo, Belorusijo in Turčijo, pri čemer so še okrepili svoj položaj v Nemčiji in severni Evropi, smo podrobneje poročali letošnjega aprila.

M. K.