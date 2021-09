Epidemiološka slika se izboljšuje, to potrjujejo tudi včerajšnji podatki

23.9.2021 | 10:50

Covid sledilnik

V Sloveniji že nekaj zaporednih dni beležimo zmanjševanje dnevnega števila okuženih s sars-cov-2. Se bo to odrazilo tudi v postopnem zmanjševanju pritiska na bolnišnice? Na odovore bo treba počakati še kakšen teden ali dva, če se bo ugoden trend seveda nadaljeval.

Zdravstvene službe so včeraj ob 5618 PCR testih potrdile 1011 primerov okužbe z novim koronavirusom, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je bil 18-odstoten. Preteklo sredo je bila epidemiološka slika nekoliko slabša. Takrat smo v Sloveniji zabeležili 1325 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 19,8-odstoten.

Pri NIJZ ocenjujejo, da je pri nas trenutno aktivno okuženih 13.734 oseb, devet manj kot včeraj. Znižala se je tudi 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev, ki zdaj znaša 648 primerov.

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da se je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj zdravilo 391 covidnih bolnikov, od tega 103 na enotah za intenzivno nego. Pet bolnikov je umrlo.

Do danes je bilo polno cepljenih 976.863 oseb oziroma 46,3 odstotka prebivalstva. Število cepljenih z enim odmerkom se je povzpelo na 1.102.444 oseb.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 30 covidnih bolnikov (včeraj 29), od tega devet na intenzivni terapiji. Štiri nove bolnike so sprejeli, tri odpustili.

SB Brežice ima (tako kot včeraj) dva covidna bolnika. Nobenega niso sprejeli, nobenega odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Metlika 13, Novo mesto 11, Ribnica 10, Kočevje 6, Žužemberk in Šentrupert 4, Šentjernej in Dolenjske Toplice 3, Črnomelj, Trebnje, Semič, Loški Potok in Škocjan 2, Straža, Mokronog Trebelno in Mirna Peč 1

Posavje - Brežice 12, Krško in Sevnica 5, Radeče 2

M. K.