Predstavili Križanićevo notno zbirko

23.9.2021 | 11:30

Simona Rožman Strnad se je o zbirki pogovarjala z avtorjem Dragutinom Križanićem (v sredini) in urednikom Mitjo Gobcem. (foto: M. L.)

Nekaj skladb iz zbirke je predstavil Mešani pevski zbor KUD Brežice, ki mu je dirigiral Dragutin Križanić.

Podžupanja občine Brežice Mila Levec je v nagovoru udeležencem posebej čestitala Dragutinu Križaniću za njegovo bogato umetniško ustvarjanje.

Brežice - V Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice so včeraj predstavili notno zbirko za mešane zbore Tu sem doma, katere avtor je Dragutin Križanić iz Brežic, glasbenik, nekdanji ravnatelj Glasbene šole Brežice, umetniški vodja več glasbenih zasedb ter pesnik in skladatelj.

Zbirko so predstavili v pogovoru, ki ga je povezovala vodja brežiške območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Simona Rožman Strnad in v katerem je o tej notni knjigi govoril tudi njen urednik Mitja Gobec, glasbeni pedagog in eden največjih poznavalcev naše zborovske literature.

Zbirka prinaša, kot so povedali, 24 skladb, pri njenem nastajanju je pri zapisu not sodeloval tudi Matevž Novak iz kočevske območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Večina skladb v zbirki je avtorskih Križaničevih. Za dve je besedilo napisala Ivana Vatovec, pesnica in pisateljica ter članica Mešanega pevskega zbora KD Franc Bogovič Dobova. Lea Babič je avtorica fotografije na naslovnici.

Večer je z nastopom popestril Mešani pevski zbor KUD Brežice z nekaj skladbami iz zbirke. Zboru sta dirigirala Dragutin Križanić in njegova žena Elizabeta.

Udeležence prireditve je v imenu občine Brežice nagovorila podžupanja Mila Levec.

M. L.

