Ponovljeno sojenje Borutu Turku se tudi danes ni začelo: niso ga mogli pripeljati iz pripora

23.9.2021 | 11:15

Sodišče je sodbo Borutu Turku razveljavilo, mu je pa podaljšalo pripor. (foto: B. B., arhiv DL)

Turkova odvetnika Jurij Redek in Borut Škerlj (desno)

Novo mesto - Na Okrožnem sodišču v Novem mestu bi morali danes začeti novo sojenje Borutu Turku, ki ga obtožnica bremeni umora partnerke leta 2020 v Potoku pri Straži, a je bil tudi tokratni predobravnavni narok preklican. Turka namreč zaradi pomanjkanja zaporniškega osebja niso mogli pripeljati iz pripora, je povedal njegov odvetnik Jurij Redek.

Po besedah Redka je bil iz istega razloga preklican tudi prejšnji narok. Nasploh je bilo do zdaj preklicnih že nekaj narokov, pri čemer odvetnik dodaja, da je bila krivda do zdaj samo enkrat na njihovi strani, ko se sam ni mogel udeležiti naroka zaradi dopusta. "Obramba namreč nima razloga, da bi zavlačevala," pravi.

V prvem sojenju je okrožno sodišče Turka spoznalo za krivega ter obsodilo na 24 let zapora, vendar je Višje sodišče v Ljubljani sodbo razveljavilo. So mu pa višji sodniki podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti.

Tožilstvo Turku očita umor na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja, ker naj bi februarja 2020 v domači hiši večkrat zabodel 27-letno partnerko, ko je ta končala njuno razmerje. Umrla je na kraju dogodka.

Obramba sicer trdi, da ni šlo za načrtovan umor, ampak za uboj na mah ali kvečjemu uboj, za katerega je zagrožena nižja kazen, to je od deset do petnajst let zapora. Po mnenju tožilstva pa je bil napad načrtovan, zahrbten in dolgotrajen.

STA, M. K.