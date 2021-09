Precepljenost v občinah - Najboljša Osilnica, najslabši Škocjan

23.9.2021 | 14:00

V cepilnem centru v Novem mestu se v teh dneh na dan zvrsti tudi po več kot 600 ljudi. (Foto: L. M.)

Precepljenost JV Slovenije in posavske regije v primerjavi s Slovenijo in najbolje precepljeno zasavsko regijo ter najslabše precepljeno obalno-kraško regijo

Novo mesto - Po ocenah Instituta Jožef Stefan se naraščanje epidemije covida-19 upočasnjuje, tudi po zaslugi PCT-pogoja, brez katerega se ne da več skoraj nikamor in ki je v zadnjem tednu k cepljenju spodbudil veliko ljudi. Pa vendar smo še daleč do želene precepljenosti Slovencev – vsaj 70 ali 80 odstotkov.

Slovenija je po odstotku precepljenosti na repu evropskih držav, Jugovzhodna Slovenija in Posavje pa bolj na dnu v Sloveniji. Najboljša precepljenost je sicer v občini Osilnica, najslabše od naših občin je v Škocjanu.

Večina občin z obema odmerkoma presega 40 odstotkov, so pa opazne tudi razlike, ki jih je težko razložiti. Poskušali so jih župani nekaterih občin.

OSILNICA: KOMAJ ČAKALI

V občini Osilnica se odličnega rezultata veseli županja Alenka Kovač. Pove, da so majhna občina s 337 prebivalci, ki živijo razpršeni po vaseh. Večina prebivalstva je precej starega, saj so se mladi odselili, in večina ljudi se je cepila hitro, takoj ko je prišlo cepivo: »Smo pa tudi na občini veliko naredili z obveščanjem o bolezni in cepivu, saj so pri nas slabe internetne povezave, ravno tako ne lovi povsod radio, tako da smo gospodinjstva obveščali kar z letaki.«

ŠKOCJAN: ROMI, PROTICEPILCI …

Najslabšo precepljenost od naših občin imajo v občini Škocjan. Kako si to razlaga njen župan Jože Kapler? »Težko je reči, kaj je razlog, verjetno jih je več. V začetku je bilo za cepljenje kar zanimanje, odstotek je naraščal do poletnih dopustov, nato se je ustavilo. Verjetno ni nepomembno, da imamo v naši skupnosti veliko Romov – kar deset odstotkov prebivalstva predstavljajo –, za katere je znano, da se nočejo cepiti, ker jih je strah, kar so mi mnogi povedali tudi ob srečanjih.«

ŠENTRUPERT: NEZAUPANJE

Med najmanj precepljenimi občinami je tudi občina Šentrupert, katere župan Andrej Martin Kostelec težko razloži razloge za proticepilsko stališče: »Ko se pogovarjam z občani, se jih res veliko noče cepiti. Zlasti mladi nasprotujejo temu; verjamejo, da se jim ne bo nič zgodilo, pa tudi mnogi starejši. Vsak je pameten, slišijo, kar želijo slišati, stroki očitno ne zaupajo in tudi primeri iz okolice, ki so celo smrtni, mnoge ne streznijo.«

GNEČA V CEPILNIH CENTRIH

Mojca Šenica, vodja cepilnega centra v Zdravstvenem domu Novo mesto, pove, da je zanimanje za cepljenje res naraslo, in če so prej na dan cepili od 150 do 200 ljudi, je zdaj ta številka prek 600. Zato so cepili tudi med vikendom.

Šenica pove, da na cepljenje prihaja tudi vse več mlajših, veliko zanimanje pa je že tudi za tretji oz. poživitveni odmerek cepiva. Z njim so že cepili po domovih za starejše občane in rizične bolnike.

