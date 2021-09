Slovenija dobila novo Michelinovo zvezdico. Kaj pa lanski prejemniki?

23.9.2021 | 19:10

Rok Vovko (foto: arhiv DL; M. L.)

Jure Tomič (foto: arhiv DL; M. L.)

Michelinovi inšpektorji so Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš v novi izdaji vodnika Michelin Guide Slovenia ponovno podelili dve zvezdici, po eno so ohranili tudi vsi lanski dobitniki - Atelje, Dam restavracija, Gostilna pri Lojzetu, Hiša Denk in Vila Podvin. Nova zvezdica pa je letos zasijala v Gostišču Grič s kuharskim šefom Luko Koširjem.

Michelinove zvezdice, ki so v Sloveniji prvič zasijale lani, označujejo najboljše restavracije, ki so jih odkrili Michelinovi inšpektorji, in pomenijo najvišjo kakovost v kulinariki. Kot omenjeno, ima Hiša Franko z Ano Roš dve, po eno pa Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem, Dam z Urošem Fakučom, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom, Atelje z Jorgom Zupanom in Vila Podvin z Urošem Štefelinom. Eno je letos dobilo še Gostišče Grič z Luko Koširjem.

Michelinov krožnik ohranili Gostilna Vovko, Ošterija Debeluh in Grad Otočec; Gostilna Repovž pa znak Bib Gourmand

Kot so danes sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO), so Michelinovi inšpektorji sedem restavracij uvrstili v kategorijo Bib Gourmand, Michelinov krožnik pa je prejelo 39 restavracij. V drugo izdajo gastronomskega vodnika Michelin Guide Slovenia je tako skupno uvrščenih 53 restavracij.

Znak Bib Gourmand - ta označuje restavracije, ki zagotavljajo pristna kulinarična doživetja z visoko kakovostno hrano z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno - je letos ohranilo šest restavracij, in sicer Gostilna na Gradu, Gostilna Repovž, Jožef, Mahorčič, Rajh in Ruj, poleg tega pa se je letos v vodnik uvrstila še restavracija TaBar.

Michelinov krožnik, ki označuje restavracije, v katerih iz svežih surovin skrbno pripravijo dober obrok in predstavljajo velik potencial za destinacijo, je od lani ohranilo 37 restavracij - AS, B-Restaurant, Calypso, Cubo, Dvor Jezeršek, Etna, Galerija Okusov, Gostilna Danilo, Gostilna Francl, Gostilna za Gradom, Gostilna Krištof, Gostilna Vovko, Gredič, Harfa, Hiša Krasna, Hiša Torkla, JB, Kendov Dvorec, Julijana, MAK, Marina, Maxim, Monstera Bistro, Ošterija Debeluh, Otočec Castle, Pavus, Pikol, Rizibizi, Sedem, Separé, Shambala, Sophia, Stara Gostilna, Strelec, Sushimama, Valvas'or, Vander -, krožnik pa sta letos na novo dobili restavraciji Landerik in Vila Planinka.

Globalni direktor Michelinovih vodnikov Gwendal Poullennec je ob podelitvi nagrad izpostavil, da sta bili lansko in letošnje leto za gostinstvo zelo težki leti. Ob pogostem zapiranju zaradi koronskih ukrepov pa so slovenski kuharski mojstri po njegovih besedah dokazali svojo odpornost, borbenost in neusahljiv talent. "Izbor restavracij, ki jih predstavljamo danes, odraža lokalno kulinarično sceno, ki je še posebej zavezana trajnostni gastronomiji in se še naprej razvija," je poudaril.

Da so letošnje zvezdice, ki ohranjajo optimizem in z vztrajnostjo ustvarjajo nove zgodbe, zaradi zahtevnega obdobja še toliko bolj pomembne, je medtem poudarila direktorica STO Maja Pak. "Verjamem, da bo tudi druga izdaja Michelinovega vodnika za slovensko področje odmevala in spodbudila nove prihode gastronomskih turistov," je poudarila. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je dejal, da imamo v Sloveniji vrhunske kuharske mojstre, zato verjame, da so imeli Michelinovi ocenjevalci zahtevno delo.

V STO so prepričani, da bo Michelinov vodnik za leto 2021 tudi kot globalno najmočnejša blagovna znamka s področja gastronomije pomemben element promocije slovenskega turizma, ki jo v sodelovanju z različnimi deležniki izvaja STO.

STA; M. K.