Bo občina Krško v tretjem poskusu le postala mestna občina?

23.9.2021 | 14:45

Dušan Šiško bo vlaganju predloga v parlament (foto: Alenka Gabrovec)

Krško (foto: spletna stran Občine Krško, arhiv DL)

Ljubljana/Krško - Poslanec SNS Dušan Šiško je danes v imenu župana občine Krško Mirana Stanka in krškega občinskega sveta v DZ vložil predlog, da občina Krško dobi status mestne občine. Za to izpolnjuje vse pogoje, manjka ji samo bolnišnica, ima pa velik urgentni center, je zapisal v sporočilu za javnost.

Kot navaja poslanec, ki je tudi občinski svetnik v krškem občinskem svetu, je občina Krško po velikosti na devetem mestu med slovenskimi občinami. Ima 26.000 prebivalcev in opazen trend nadaljnjega priseljevanja.

Tudi mesto Krško kot osrednje mesto občine je geografsko, predvsem pa gospodarsko središče Posavja, v njem pa je zaposlenih največ prebivalcev te regije. Mesto je pomembno tudi v upravnem, kulturnem in drugih pogledih.

Občina Krško je bila po navedbah Šiška v preteklosti že med najbolj razvitimi občinami v Sloveniji, v zadnjem obdobju pa se hitro vrača na ta položaj. V Sloveniji in daleč naokoli tudi ni občine, ki bi imela na svojem ozemlju tri tako pomembne objekte, kot so jedrska, termo in hidro elektrarna, meni.

Predlog za podelitev statusa mestne občine občini Krško po njegovih navedbah podpirata tudi posavska poslanca Tomaž Lisec (SDS) in Matjaž Han (SD).

To je že tretji poskus, da bi občina Krško dobila status mestne občine. Če bi bil sprejet, bi občina postala 12. mestna občina v Sloveniji.

Zakon o lokalni samoupravi določa, da lahko občina status mestne občine dobi, če je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja.

STA; M. K.