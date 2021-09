Nagrajene inovacije prvič predstavljene na razstavi

23.9.2021 | 18:20

Razstavo so odprli predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Marko Gorjup, direktor Tomaž Kordiš in direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto Vida Čadonič Špelič. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potem ko je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine pred tednom na Otočcu že štirinajstič zapored podelila priznanja za najboljše inovacije Dolenjske in Bele krajine, so včeraj prvič do sedaj vse nagrajene inovacije predstavili tudi širši javnosti na razstavi na prostem na novomeškem Glavnem trgu.

Namen razstave je predstaviti širši zainteresirani javnosti 22 inovacij, ki so prispela na njihov razpis. Z razstavo želijo vzpodbuditi inovacijsko kulturo na Dolenjskem in v Beli krajini, saj se zavedajo, da sta inovacije in inovacijska kultura ključna dejavnika uspešnosti podjetij, so zapisali v vabilu na odprtje razstave in dodali, da sta leti 2020 in 2021 zaradi pandemije COVID-19 izjemno zahtevni in polni sprememb, v teh razmerah pa so se raziskovalno, razvojno in inovacijsko usmerjene gospodarske družbe in podjetniki uspešno prilagodili novim razmeram.

Razstavo so odprli predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Marko Gorjup, direktor Tomaž Kordiš in direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto Vida Čadonič Špelič.

I. V.

