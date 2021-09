FOTO: Odprli Center interpretacije narave Kozjanskega parka

24.9.2021 | 08:45

Podsreda - Na gradu Podsreda so odprli Center interpretacije narave Kozjanskega parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Celotna vrednost projekta je 141.810 evrov, od tega je bilo skoraj 100.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev. Odprtja se je udeležil tudi državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Anton Harej.

Občina Kozje, ki je bila glavni investitor, je v okviru projekta v sodelovanju s Kozjanskim parkom obnovila dva pritlična prostora v zgornjem gospodarskem poslopju gradu iz 18. stoletja.

V prostorih je grajska pisarna z recepcijo za sobe in apartmaje na gradu, grajska trgovina lokalnih produktov in interaktivna predstavitev naravne in kulturne dediščine Kozjanskega parka ter biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Obiskovalcem bodo nudili ključne in uporabne informacije za oglede točk naravne in kulturne dediščine Kozjanskega parka, kot tudi omenjenega biosfernega območja.

V prostoru je maketa celotnega območja z označenimi točkami naravne in kulturne dediščine, na tablicah pa so predstavljene podrobnejše vsebine. Na večjem zaslonu bo uporabnik lahko izbiral med različnimi izobraževalnimi filmi.

Odprli so tudi razstavo, ki prikazuje visokodebelne travniške sadovnjake, praznik kozjanske jabolke, gnezdišče čebelarja na Bizeljskem, suhe travnike, Grusko jamo in dolino srednjeveških trgov.

Za obnovo starega gospodarskega poslopja gradu Podsreda so se odločili, da bi povečali prepoznavnost Občine Kozje, Kozjanskega parka in lokalnih ponudnikov, ob tem pa poskrbeli za obiskovalce, ki nimajo interesa ogleda notranjosti gradu Podsreda, temveč želijo le turistične informacije oz. informacije o Kozjanskem parku.

Kot so povedali v Kozjanskem parku, je projekt za Občino in Kozjanski park izjemnega pomena. Poleg nove naložbe so z njim poglobili tudi dolgoletna projektna sodelovanja s partnerskimi ustanovami ter vzpostavili dodatni pogoj za ozaveščanje o biosfernih območjih in njihovem pomenu za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.

M. K.; foto: Javni zavod Kozjanski park

