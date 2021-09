Delovna nesreča na gradbišču

Včeraj ob 11.43 se je na gradbišču na Cesti krških žrtev v Krškem z delovnim strojem poškodoval delavec. Gasilci PGE Krško so s tehnično intervencijo odstranili ograjo za zaščito gradbišča ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so poškodovanega prepeljali v SB Brežice.

Gorele saje

Ob 12.51 so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so požar pogasili, pregledali okolico dimnika in lastniku objekta odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Veliki Podlog.

Vonj po plinu

Ob 13.33 se je na Cesti 4. julija v Krškem v večstanovanjskem objektu širil vonj po plinu zaradi poškodovane plinske cevi do gorilnika. Gasilci PGE Krško so opravili meritve koncentracije izpusta plina in prezračili prostore.

Odprli vrata

Ob 5.09 so na Drnovem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata poslovnega objekta.

Motena osrkrba z vodo

Komunala Brežice sporoča, da bo danes motena vodooskrba zaradi nujno vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, in sicer od 8.00 do 13.00 ure na naslednjih območjih: Ulica Kozjanskih borcev, Mladinska ulica, Obrtna ulica 25, Cesta svobode 35 OMW, Cesta svobode 33, Mizarstvo in trgovina Škofljanec d.o.o., Cesta svobode 31 M Tehnika, Lagea trgovsko podjetje, Gostilna, Ulica Alenke Gerlovič 9, Hofer Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA, izvod Cankarjeva.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC, izvod 7. MLINARSKA POT PROSTOZRAČNO;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod 2. LOŠKA VAS;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA;

- od 10:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRŠLJIN, izvod 7. KOČEVARJEVA 18-36.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE, izvod 4. RAZDELILNA OMARICA ZA ZDRAVSTVENIM DOMOM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH ŠENTRUPERT, nizkonapetostno omrežje-Bartolj Ludvik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Breg Dobje, nizkonapetostno omrežje – Proti Lisci med 8. in 12. uro.

