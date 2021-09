Ambrozija je škodljivka, ki jo je treba zatirati. Pa jo res?

24.9.2021 | 12:20

Ambrozija je trdovraten plevel, ki ga je nujno in zakonsko obvezno zatirati. (Foto: L. M.)

Mnogi v teh dneh smrkajo, kihajo, imajo zamašen nos, pordele oči, se solzijo ... Ne, ne gre za korono, ne gre za prehlad, ampak za seneni nahod ali alergijski rinitis. Hude alergijske simptome, ki lahko vodijo celo do težkega dihanja in - ob nezdravljenju - celo v astmo, povzroča zelo škodljiva invazivna tujerodna rastlina - ambrozija.

Ta intenzivno cveti vse od julija do oktobra in tudi pri nas jo je še vedno ogromno – kljub temu, da je potrebno po Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin kot edino škodljivo rastlino že od leta 2010 preprečevati njeno širjenje in jo zatirati. Ambrozija, invazivna tujerodna rastlina, pa povzroča tudi gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka kmetijskih rastlin, zlasti v ekološki pridelavi.

Hitro se širi

Karmen Rodič (Foto: osebni arhiv)

Kot o tej strupeni rastlini pove Karmen Rodič, univ. dipl. ing. agronomije, iz Službe za varstvo rastlin na kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, gre za zelo trdovraten in odporen plevel. Pelinolistna ambrozija se zlahka prilagodi rastiščem z golimi mineralnimi tlemi ali redko vegetacijo. V višino meri od nekaj centimetrov do dveh metrov, odvisno od rastnih pogojev, steblo in cvetove pa ima zelene barve. Kali od začetka pomladi (aprila).

Čas cvetenja v ugodnih pogojih lahko nastopi že v avgustu in traja vse do oktobra. Rastlina je vetrocvetka, semena se razvijejo s samo oplodnjo in zato lahko že ena sama rastlina ustvari novo populacijo. Posamezna rastlina lahko oblikuje povprečno 2.500 semen na leto. Ko so tla z njo okužena, jo je težko uničiti. Mnoga semena lahko v tleh preživijo desetletja.

Ambrozija se najpogosteje pojavlja ob robovih cestišč. Njen pelod potuje z vetrom kilometre daleč, rastlina pa se prenaša celo z avtomobilskimi gumami. Na kmetijskih površinah jo najdemo predvsem v kulturah, ki imajo omejeno ali nikakršno (ekološka pridelava) obdelavo tal s herbicidi. In ravno zaradi te omejitve je njeno širjenje v kmetijstvu sorazmerno veliko.

Lastniki dolžni odstranjevati

Ambrozija v cvetenju

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS so povedali, da je pri nas za pravočasno in odstranjevanje ambrozije na robovih javnih cest, avtocest in železnic bolje poskrbljeno kot v preteklih letih, še vedno pa so največji problem širjenja na opuščenih kmetijskih zemljiščih, na opustelih gradbenih zemljiščih in območjih z navoženim materialom.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vsako leto pravočasno opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti za preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen.

Kako je z njenim odstranjevanjem v resnici, ali fotosanitarni inšpektorji to res počnejo, kolikšne so kazni za lastnike, ki ambrozije ne odstranijo, kako in kdaj jo je sploh treba pravilno uničevati, itd., si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj