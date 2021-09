Država vendarle v pomoč pri gradnji vrtcev v Artičah in Dobovi

24.9.2021 | 11:40

Vrtec v Artičah

Vrtec v Artičah

Vrtec v Dobovi

Vrtec v Dobovi (vse fotografije: Občina Brežice)

Brežice - Občina Brežice se je zaradi prostorske stiske in dotrajanosti objektov odločila za gradnjo dveh novih pet-oddelčnih vrtcev v Artičah in v Dobovi. Ker v zadnjih osmih letih država ni sofinancirala investicij v vrtce in šole, so se Brežičani odločili, da vrtca zgradijo z lastnimi proračunskimi sredstvi. Letos pa je Vlada RS Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dodelila dodatna sredstva za sofinanciranje naložb v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021-2024. Občina Brežice je tako na poziv ministrstva prijavila oba vrtca in dobila pomoč države v višini 829.000 evrov. To pomeni, je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, da bo lahko del sredstev, ki so bila predvidena za vrtec, namenila za druge projekte v občini.

Gradnja vrtcev v Artičah in v Dobovi se je sicer začela lansko poletje. Dela se zaključujejo, selitev v nove prostore je predvidena februarja 2022. Skupna pogodbena vrednost gradnje za oba vrtca znaša 3,9 milijona evrov – od tega 2,3 milijona za vrtec v Artičah in 1,6 milijona evrov za vrtec v Dobovi. Poleg sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je občina s strani Eko sklada prejela 575.000 evrov nepovratnih sredstev na podlagi uspešne prijave na javni poziv, saj sta oba vrtca grajena kot energetsko učinkoviti stavbi. Tako bo občina za gradnjo obeh vrtcev pridobila 1,4 milijona evrov državne pomoči, kar bo, kot sporočajo iz Brežic, olajšalo finančno izvedbo investicij in omogočilo dodatne projekte.

M. K.

Zvočni zapisi Ivan Molan o pridobljenih sredstvih za vrtec Dobova Ivan Molan o pridobljenih sredstvih za vrtec Dobova