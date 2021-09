Prizidek gasilskega doma tudi za potrebe KS in društev

24.9.2021 | 10:10

Krško/Leskovec pri Krškem - Župan Občine Krško Miran Stanko, predsednik Sveta KS Leskovec pri Krškem Jože Olovec in predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Leskovec pri Krškem Borut Arh so podpisali dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s širitvijo in obnovo gasilskega doma v Leskovcu na Ulici 11. novembra 24. Cilj je rekonstrukcija dela obstoječega objekta in izgradnja prizidka za potrebe gasilcev, krajevne skupnosti in domačih društev, sporočajo iz občine.

Zgradili bodo prizidek, v katerem bodo nove garaže za gasilska vozila in prostori za PGD Leskovec pri Krškem ter za potrebe krajevne skupnosti, hkrati pa projekt obsega tudi obnovo in preureditev obstoječe kulturne dvorane.

Celotna naložba je ocenjena na 950.000 evrov, od tega bo glavnino, okoli 810 tisočakov prispevala Občina Krško, PGD Leskovec pri Krškem okoli 114.000 in KS Leskovec pri Krškem okoli 25.000 evrov.

Po sklenitvi dogovora bo sklep o investicijski dokumentaciji za ta projekt imel na dnevnem redu še Občinski svet Občine Krško.

Dela naj bi se začela konec tega leta in trajala do maja 2023.

M. K.