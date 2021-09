FOTO: Šmarješka šola in vrtec vesela desetih novih koles

24.9.2021 | 10:50

Občina Šmarješke Toplice je OŠ Šmarjeta podarila deset novih koles - pet jih je za vrtec.

Župan Marjan Hribar

Šmarjeta - Ob zaključku evropskega tedna mobilnosti so do pomembnih pridobitev prišli na OŠ Šmarjeta.

Na prireditvi je mladino nagovoril župan Občine Šmarješke Toplice mag. Marjan Hribar ter jim v imenu občine podaril deset novih koles: pet manjših za vrtec Sonček in pet večjih za potrebe šole.

Šolska kolesa posodijo kdaj šolarjem, sicer jih potrebujejo za opravljanje kolesarskega izpita. Šmarječani so eni redkih, ki si upajo organizirati tudi kolesarski športni dan – k sreči imajo zdaj res dobro urejene kolesarske povezave do Šmarjeških Toplic in naprej do Novega mesta.

Ravnateljica OŠ Šmarjeta Nevenka Lahne je vesela občinskega darila, zadovoljna pa je tudi, da se je v tednu mobilnosti veliko dogajalo tudi pri njih.

Med drugim so spet imeli akcijo Pešbus, ki je že utečena in poteka ob sodelovanju zagnanih prostovoljcev, mladih upokojencev. Ti so spremljali 120 otrok peš v šolo iz posameznih vasi, največ je bilo tistih iz nižjih razredov. Učenci so radi sodelovali in pridno vsak dan pridobivali posebne znakce v svojo knjižico.

Na šoli pa so prvič uvedli tudi bici vlak, kar pomeni, kolesarjenje v šolo. Sodelovalo je dvajset šolarjev.

Ravnateljica Lahnetova poudari, da je potrebno spodbujati mlade k zdravemu načinu življenja in h gibanju, k čemer gotovo sodijo hoja oz. sprehod in kolesarjenje.

L. Markelj, foto: Dragan Jović

Galerija