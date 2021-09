Tudi v četrtek izboljšanje, potrdili 941 okužb

24.9.2021 | 12:50

Profimedia

Nadaljuje se trend zmanjševanja dnevnega števila novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2.

Včeraj so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrdili 941 novih primerov, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 17,2-odstoten. Prejšnji četrtek je bilo denimo pozitivnih 1144 oseb oziroma 17,5 odstotka oseb, ki so opravili PCR test. Delež pozitivnih testov je bil sicer podoben, 17,5-odstoten.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.674 aktivnih primerov okužb, kar je 60 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 927, kar je 28 manj kot dan prej. V zadnjih dveh tednih so pri nas potrdili 645 okužb na 100.000 prebivalcev, povprečje se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za tri.

Število covidnih bolnikov v slovenskih bolnišnicah se je do danes zjutraj povečalo na 404 (včeraj 391), od tega so 104 ležali na enotah za intenzivno terapijo. Na žalost je pet bolnikov umrlo.

Iz ljubljanskega kliničnega centra so sicer sporočili, da je pri njih povprečna starost covidnih bolnikov na navadnih oddelkih 67, na enotah za intenzivno nego pa 60 let. Približno dve tretjini vseh covidnih bolnikov predstavljajo necepljene osebe.

Doslej je bilo polno cepljenih 982.340 oseb oziroma 46,6 odstotka prebivalstva.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 32 covidnih bolnikov (včeraj 30), od tega 10 na intenzivni terapiji. Tri nove bolnike so sprejeli, enega odpustili.

SB Brežice ima enega bolnika, enega so namreč odpustili v domačo oskrbo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 21, Metlika 12, Trebnje, Kočevje in Žužemberk 6, Črnomelj, Ribnica in in Mirna Peč 5, Mokronog Trebelno 3, Šentjernej, Straža, Šmarješke Toplice in Škocjan 2, Dolenjske Toplice, Semič in Loški Potok 1

Posavje - Krško 15, Brežice 12, Sevnica 11, Radeče in Kostanjevica na Krki 2

M. K.