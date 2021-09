Policisti, hvala!

24.9.2021 | 13:30

Komandir policijske postaje Metlika Dušan Brodarič je poročal o varnostnih razmerah v občini Metlika. Župan Darko Zevnik (desno) se je policistom zahvalil za pomoč ob letošnjih poletnih prometnih zastojih v Metliki.

Nekateri podatki iz metliškega odloka o komunalnem prispevku.

Borisu Govedniku (v ospredju) je župan Darko Zevnik čestital za rojstni dan.

Metlika - Rad bi se vam zahvalil, ker ste policisti priskočili na pomoč z usmerjanjem prometa v Metliki pred časom, ko so bili izjemni zastoji vozil v mestu. Tako se je župan občine Metlika Darko Zevnik na včerajšnji seji metliškega občinskega sveta zahvalil komandirju policijske postaje Metlika Dušanu Brodariču. Svetniki so namreč na seji obravnavali poročila o varnostnih razmerah v občini in pri tej točki dnevnega reda sta posredovala informacije s tega področja komandir Brodarič in vodja medobčinske inšpekcije in redarstva Bele krajine Marjan Kastelic.

Občinski svetniki so v drugem branju spremenili odlok o oskrbi s pitno vodo. Spremembo odloka je župan Darko Zevnik predlagal, ker je občino in Komunalo več občanov prosilo za odklop vodovodnega priključka za nenaseljene objekte. Odlok pred včerajšnjo spremembo je omogočal le trajno ukinitev priključka in ne začasne. Spremenjeni odlok pa dopušča tudi začasni odklop pod določenimi pogoji. Alojz Malenšek denimo je v razpravi sicer vztrajal, da bi morali postopek za odklop priključkov poenostaviti. »Ne vem, česa se bojite, odklopov bo zelo malo,« je dejal Malenšek.

Svetniki so obravnavali med drugim tudi odlok o odmeri komunalnega prispevka ter odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Metlika, vse tri v prvem branju.

Sprejeli so poročilo o porabi proračunskega denarja v letošnjem prvem polletju. Glasovali so med drugim o nekaterih kadrovskih in premoženjskih zadevah.

Sejo, ki so jo v dvorani Kulturnega doma Metlika izvedli skladno s predpisi o zagotavljanju PCT pogojev, so zaključili v sproščenem ozračju. Župan Darko Zevnik je namreč čestital in izročil priložnostno darilo svetniku Borisu Govedniku, ki je praznoval rojstni dan.

Tekst in foto: M. L.

Galerija