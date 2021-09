FOTO: Slovenca v prtljažniku BMW-ja skrivala tri Kitajke

24.9.2021 | 14:00

Kitajke so se skrivale v prtljažniku. (foto: PU NM)

Med poostrenim nadzorom na avtocestnem postajališču Starine so policisti včeraj dopoldne ustavili osebni avtomobil znamke BMW. 43-letna državljanka Slovenije in 44-letni državljan Slovenije sta v prtljažniku avtomobila prevažala tri državljanke Kitajske, ki so pred tem nezakonito prestopile državno mejo. Tihotapcema so odvzeli prostost, ju pridržali in s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljankami Kitajske še potekajo.

Nesreča pri delu - z valjarjem prebil panelno ograjo

Včeraj okoli 12. ure so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu na delovišču v Krškem. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 59-letni moški peljal delovni stroj valjar po strmi brežini navzdol. Izgubil je oblast nad valjarjem, ki je prebil panelno ograjo in obstal na parkirnem prostoru. Voznik, ki med delom ni uporabljal zaščitne opreme, je padel z valjarja in se hudo poškodoval. Policisti okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo. O nesreči so bile obveščene pristojne inšpekcijske službe.

Trčila v pešca

Policisti PP Krško so bili včeraj nekaj pred 10. uro obveščeni o prometni nesreči v Krškem. 25-letna voznica osebnega avtomobila je na prehodu za pešce trčila v 15-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Izdali ji bodo plačilni nalog.

18-letnik odklonil preizkus

Nekaj pred 23. uro se je nesreča zgodila na Cesti brigad v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 18-letni voznik začetnik zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste, kjer je poškodoval ograjo. Policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvah cestno prometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan, brez vozniške, z neregistriranim avtom, pa z 1,9 promila alkohola

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa v Družinski vasi ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault clio. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo proti Kronovem, kjer so ga le ustavili. Ugotovili so, da 26-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile tuje registrske tablice. V litru izdihanega zraka je imel 0,91 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na Vavpotičevi ulici v Novem mestu je v noči na četrtek nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel dva kovčka z baterijskim orodjem. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2.500 evrov.

Med 21. 9. in 23. 9. je nekdo v Semiču s terase stanovanjske hiše ukradel indukcijsko pečico, mizo in dve viseči mreži.

V Gornjem Suhorju pri Metliki pa je med 20. 9. in 23. 9. neznanec iz nedograjene stanovanjske hiše odnesel vgrajene električne vodnike in povzročil za okoli 4.000 evrov premoženjske škode.

Med poostrenim nadzorom na avtocesti več kršitev

Včeraj dopoldne so policisti med poostrenim nadzorom na avtocestnem postajališču Starine, v smeri proti Ljubljani, ugotovili več kršitev cestno prometnih predpisov. Dve tovorni vozili sta bili preobremenjeni, v dveh primerih otroci na sedežih niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom, v enem primeru je voznik tovornega vozila prekoračil hitrost, za eno tovorno vozilo so bile ugotovljene tehnične pomanjkljivosti, v desetih primerih so ukrepali zaradi neuporabe varnostnega pasu in ugotovili pet kršitev, ki so se nanašale na dokumente tovornih vozil in voznikov. Izdali so tudi tri plačilne naloge zaradi kršitev določil Zakona o tujcih.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila moldavskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu vozila v tovornem delu odkrili tri državljane Pakistana in tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

V tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak so odkrili še tri državljane Afganistana. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Na območju Preloke (PP Črnomelj) pa so izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana in šest državljanov Pakistana, na območju Zastave (PP Črnomelj) tri državljane Afganistana.

M. K.