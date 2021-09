O bioplinarni Lokve pri Črnomlju - prekomernega obremenjevanja okolja ni mogoče plačati z odškodnino

24.9.2021 | 18:30

Župan Andrej Kavšek z nekaterimi predstavnicami občinske uprave na včerajšnji seji

Z leve: Jože Vrščaj in Boris Kambič, prvi poveljnik in drugi predsednik gasilske zveze Črnomelj

Črnomaljski občinski svetniki zasedajo v dvorani Kulturnega doma Črnomelj.

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so na redni seji včeraj obravnavali informacijo o delovanju bioplinarne Lokve pri Črnomlju.

»Predlagamo širok pogovor o prihodnosti bioplinarne. Ob tem predlagamo tudi, da se v proračunu občine Črnomelj zagotovi denar za redno analizo tal,« je rekel predsednik Društva Proteus Blaž Heij. Na seji je bil med razpravo o bioplinarni prisoten tudi glavni inšpektor Inšpektorata za okolje in prostor Franc Rančigaj. Ta je menil, da bioplinarna ni posebej problematična. Predlagal je, naj bi se Črnomelj pogajal predvsem za to, da bi bioplinarna temu območju dajala odškodnino. Župan Andrej Kavšek je predlogu ugovarjal. »Če nekdo prekomerno obremenjuje okolje, tega ne more plačati z odškodnino. Doseči moramo, da ne bo prekomernega obremenjevanja okolja,« je rekel župan.

Predstavniki podjetja Petrol in ostalih inšpekcijskih služb so izostali s tokratne seje, za kar so se opravičili. Občinski svet je sklenil, da bo o bioplinarni razpravo nadaljeval na naslednji seji. Nanjo bodo spet povabili predstavnike Petrola in inšpektorje in pričakujejo njihovo udeležbo.

Na seji so se seznanili s poročilom o požarni varnosti v lanskem letu. Župan se je pri tem zahvalil Gasilski zvezi Črnomelj, ki sta jo na seji zastopala poveljnik Jože Vrščaj in predsednik Boris Kambič. V zahvali je poudaril, da so gasilci letos poleti ob večurnih prometnih zastojih na širšem črnomaljskem območju čakajočim v koloni dostavljali vodo. Ob tem so tudi usmerjali promet, skratka pomagali so v stiski domačinom in potnikom v vozilih v kolonah. Maja Kocjan je gasilce pohvalila za izvedbo tabora.

Svetniki so med drugim sprejeli spremenjeni odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj. Obravnavali so poročilo o porabi proračunskega denarja v prvem polletju ter se seznanili s poročili preteklega leta o štipendiranju in z informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj.

V razpravi je v eni od točk dnevnega reda dejal Andrej Fabjan, da pogreša poročilo o delu župana pri premagovanju težav v Srednji šoli Črnomelj. Naslednji teden bo, kot je v odzivu dejal župan, sestanek županov na to temo.

Maja Kocjan je ocenila, da bi morali pohvaliti vlado, češ, da je občina po zaslugi te vlade prejela dodatnih dva milijona evrov. Ampak ta denar ni, kot je v odzivu rekla Mojca Čemas Stjepanovič, denar v občinskem proračunu, ampak je denar za naložbe.

Na seji so sicer kar precej razpravljali o različnih gradnjah, oziroma naložbah, ki zadevajo gradbeništvo. Kot je pri tem poudaril župan, je danes je zelo težko dobiti gradbenike, ne samo izvajalce, ampak tudi projektante in nadzornike, te še zlasti.

tekst in foto: M. L.

