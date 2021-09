FOTO: Slovesnost na gradbišču v Loki, kjer nastaja nov črnomaljski vrtec

24.9.2021 | 14:35

Črnomelj - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević, direktor družbe CGP Martin Gosenca in ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj Stanka Kure so danes dopoldne slavnostno odkrili tablo, ki simbolično obeležuje začetek gradnje novega vrtca v Črnomlju, enota Loka.

Nova stavba vrtca, enota Loka, bo imela 14 oddelkov z vsemi spremljajočimi in upravnimi prostori. V sklopu investicije je tudi oprema in ureditev zunanje površine, dela pa bodo zaključena predvidoma konec junija 2022. »Gre za enega večjih in zahtevnejših projektov v naši občini. To s seboj prinese ogromno usklajevanja, dogovarjanja in sestankov med izvajalci, projektanti, nadzorom in naročnikom. Ob načrtovanju smo si prizadevali, da bo vrtec kvaliteten, sodoben in varen za naše najmlajše. Prilagodili smo se okolju in trenutnemu trgu, kjer so cene gradbenega materiala poskočile, a uspeli smo najti skupno točko in pričeli z aktivnostmi gradnje,» je povedal župan Andrej Kavšek. Dodal je, da si otroci in starši zaslužijo sodoben vrtec, kar nova pridobitev vsekakor bo, tudi po zaslugi arhitektk Maje Ivanič in Mojce Gregorski.

Vse gre po načrtih

Kot poročamo tudi v sveži tiskani izdaji, gradnja novega vrtca poteka po načrtih. Do 9. oktobra bo pripravljena temeljna plošča, tako da se potem začne gradnja sten objekta. Krovska dela strehe in teras bodo predvidoma dokončana do konca decembra 2021, sam projekt pa naj bi bil končan prihodnje poletje. Dela izvajata podjetji TGH in CGP. Celotna investicija (dokumentacija, gradnja in nadzor) znaša 4.174.000,00 €. Od tega sama gradnja z nadzorom znaša 4.073.000,00 €. Eko sklad RS bo prispeval 568.912,00 €, razliko pa bo pokrila Občina Črnomelj z lastnimi sredstvi. »Gre za obsežen projekt za dobrobit naše skupnosti in lahko rečem, da so starši dosti strpni in razumevajoči glede razporeditev otrok po drugih lokacijah,» priznava ravnateljica vrtca Stanka Kure in dodaja. »Vsi si želimo, da bodo dela potekala v zastavljenih časovnih okvirjih, tako da bomo v naslednjem šolskem letu lahko uresničili vse potrebe staršev glede želenih lokacij.»

Več kot le prostor za igro in učenje

Zbrane je na današnji slovesnosti, ki so jo popestrili prav najmlajši s petjem in plesom, nagovorila tudi ena od projektantk Maja Ivanič iz podjetja Oaza. »Sodobni vzgojni procesi težijo k temu, da se otroci med seboj povezujejo, da skupine niso zgolj v eni igralnici, temveč da so tudi igralnice med seboj povezane. Prostor, kako je zasnovan, seveda zelo vpliva na to, ali se taki vzgojni procesi lahko odvijajo. Mi poznamo sodobne trende, zato smo tudi v Črnomlju poskušali zagotoviti prostore, ki vse to omogočajo. Igralnice bodo velike, svetle, med seboj povezane, otroci bodo lahko gledali v kuhinjo. Želimo si, da bi se otroci res počutili kot doma, v svoji družini, je pa vsekakor vrtec neka večja, razširjena družina. Vrtec naj bi bila neka šola za življenje. Zelo pomembno je, da so torej prostori vrtca lepi, kajti gre za prve stike otrok z javnimi inštitucijami in prav je, da kulturo bivanja, estetike privzgojimo že najmlajšim,» je dejala Ivaničeva.

Vrtec Črnomelj letos deluje kar na petih lokacijah

Ko bo zgrajen nov vrtec v Loki, bodo prišli do približno 2200 kvadratnih metrov površine in bodo z njo rešili prostorsko stisko. Kot pišemo tudi v aktualni tiskani izdaji, letos Vrtec Črnomelj namreč deluje kar na petih lokacijah: Čardak, Loka, Majer, Dijaški dom in Mala hiška. Zahvaljujoč delovanju vrtca na omenjenih lokacijah so omogočili vpis vsem otrokom, čigar starši so oddali vlogo za vpis s 1. 9. 2021. Kot je pojasnila ravnateljica vrtca Stanka Kure, je letos vključenih 354 otrok, od tega je 83 novincev. V enoti Majer so po novem štirje oddelki otrok, saj so poleg dosedanjih treh oddelkov v starosti 1-2 let, uredili novo igralnico za štirinajst otrok od 2. do 3. leta starosti. Nova igralnica, je prostorna, svetla, predvsem pa uporabna in zelo lepa. Poleg igralnice je na novo urejena tudi garderoba.Novi oddelek na Majerju je prispeval k sprostitvi telovadnice na Čardaku, tako da jo lahko uporabljajo tudi otroci iz Male hiške in Dijaškega doma, v popoldanskem času pa bo telovadnica namenjena plesnim uricam in Mali šoli športa.

Besedilo in fotografije: Sabina Gosenca

