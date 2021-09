Podpisan sporazum o dokončanju doma za starejše v Osilnici; v njem tudi rehabilitacijski center

24.9.2021 | 17:30

Foto: Ministrstvo za delo

Osilnica/Ljubljana - Občina Osilnica in predstavniki države so dosegli dogovor o usodi nedokončanega doma za starejše v Osilnici. Tega bo dokončala država, v njem pa bodo uredili tudi rehabilitacijski center. Sporazum o dokončanju so podpisali danes v Ljubljani, projekt naj bi končali jeseni 2023.

Sporazum so podpisali predstavniki ministrstev za delo in za zdravje, Občine Osilnica, Socialno-varstvenega centra Osilnica, javnega zavoda Doma starejših občanov Šiška in URI Soča.

Kot je povedal državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič, je sporazum odgovor na številne in dolgoletne pozive osilniške občine, starostnikov iz Osilnice in širše, naj projekt dokončajo.

"Prejšnje vlade so vrsto let obljubljale, da bodo dom dokončale, ta vlada pa je pozivom dejansko prisluhnila in jih bo tudi uresničila," je dejal. S podpisom sporazuma po njegovih besedah na prvo mesto postavljajo potrebe starejših v občini Osilnica in širše ob Kolpi.

S sporazumom se po besedah Uršiča podpisniki zavezujejo, da bodo naredili vsak svoj del. Dom naj bi dokončali do septembra 2023, ko naj bi že dobil tudi uporabno dovoljenje.

Državnemu sekretarju na ministrstvu za zdravje Robertu Cuglju se zdi dokončanje doma pomembno predvsem z vidika dostopnosti ljudi do zdravstvenih storitev. Dom bo namreč prebivalcem Osilnice in širše zagotovil boljšo dostopnost do rehabilitacije, je dejal. Sporazum po njegovih besedah tudi dokazuje, da ministrstva znajo sodelovati.

Županja občine Osilnica Alenka Kovač je izrazila zadovoljstvo, da je bil po dolgih letih prošenj danes narejen prvi korak v pravo smer za dokončanje doma, saj je "dom v Osilnici še kako pomemben za ohranitev poselitve občine". "Upam, da bomo projekt skupaj pripeljali do konca in da bomo septembra 2023 v Osilnici lahko odprli šampanjec," je dejala.

Občina Osilnica je gradnjo doma začela leta 2004, a je projekt zastal, ker zanj ni bilo dovolj denarja in nedograjen stoji že 13 let. Občina je do zdaj vanj vložila 1,5 milijona evrov.

M. K.