FOTO: Novomeški nogometaši ostali brez točk

25.9.2021 | 10:00

Nogometaši Krke so včeraj zabeležili peti poraz v tej sezoni.

Novo mesto - Nogometaši novomeške Krke, ki so pred dnevi ostali brez glavnega trenerja, so včeraj zabeležili tretji zaporedni poraz, če štejemo še pokalno tekmovanje pa so izgubili že četrtič zapored. Z 1:0 je bila na Portovalu boljša ekipa Rogaške, edini gol na srečanju je padel v 48. minuti, ko je po dosojeni enajstmetrovki zadel Stefan Andjelić. Krka je z desetimi točkami trenutno na devetem mestu prvenstvene lestvice.

2 SNL, 9. krog:

Krka : Rogaška 0:1 (0:0)

Krka: Razum, Ejup, Bedek, Koritnik, Marcius (od 69. Kovačič), Stevanović, Đapo, Krznarić (od 62. Kalpachki), Zakrajšek, Huč (od 85. Dušak), Pranjić.

Triglav Kranj : Primorje 2:0 (1:0)

- danes:

Fužinar Vzajemci : Nafta 1903

Rudar Velenje : Krško

Gorica : Beltinci Klima Tratnjek

Brežice Terme Čatež : Roltek Dob

- jutri:

Vitanest Bilje : Drava Ptuj

Ilirija 1911 : Jadran Dekani

Lestvica:

1. Triglav Kranj 9 7 1 1 18:6 22

2. Gorica 8 7 0 1 17:5 21

3. Roltek Dob 8 5 1 2 19:13 16

4. Rogaška 9 5 1 3 12:9 16

5. Fužinar Vzajemci 8 4 3 1 11:10 15

6. Primorje 9 3 4 2 16:11 13

7. Nafta 1903 8 3 3 2 22:11 12

8. Rudar Velenje 8 4 0 4 14:14 12

9. Krka 9 3 1 5 15:14 10

10. Beltinci Klima Tratnjek 8 2 3 3 9:13 9

11. Krško 8 2 3 3 11:17 9

12. Vitanest Bilje 8 2 2 4 11:15 8

13. Drava Ptuj 8 2 1 5 13:25 7

14. Ilirija 1911 8 1 2 5 8:14 5

15. Jadran Dekani 8 0 4 4 7:11 4

16. Brežice 1919 Terme Čatež 8 0 3 5 6:21 3

Besedilo in fotografije: R. N.

