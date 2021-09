FOTO: Trebanjci boljši od sosedov

25.9.2021 | 09:00

Rokometaši Ivančne Gorice so se dobro upirali favoriziranim Trebanjcem, ki ostajajo brez praske v državnem prvenstvu.

Trebnje - Rokometaši Trima so včeraj doma vknjižili še tretjo zmago v državnem prvenstvu, s 30:26 so premagali sosede iz Ivančne Gorice, ki po treh odigranih krogih ostajajo brez točk.

Rokometaši Sviša, novinci v prvi ligi, so se dobro upirali Trebanjcem. Vse do 26. minute je bila tekma zelo izenačena, a po rezultatu 11:11 so domači z delnim izidom 5:1 na odmor odšli s štirimi zadetki prednosti. Po zadetku Klemna Saška so se gostje iz Ivančne Gorice v 43. minuti približali na 18:20, a Trimo je kmalu zatem znova ušel na +4 in zanesljivo vknjižil novi dve prvenstveni točki. Trebanjci bodo v naslednjem krogu gostovali v Mariboru, ekipa iz Ivančne Gorice pa se bo doma pomerila z Gorenjem Velenje.

Liga NLB, 3. krog :

Trimo Trebnje : Sviš Ivančna Gorica 30:26 (16:12)

Trimo Trebnje: Ristanović, Čudič, Slatinek Jovičić, Višček, Horvat 2, Didovič 1, Stanojević 3, Radojković 5 (1), Ončev 3 (3), Kotar 5, Potočnik, Udovič, Grbič 2, Cirar 1, Glavaš 6 (3), Ćorsović 2.

Sviš Ivančna Gorica: Komar, Mlakar, Tekavec 1, Bevec 2, Knez, Zavodnik 2, Tekavčič, Hočevar 2, Kutnar 1, Pirnat, Marojević 5, Sašek 1, Košir 6 (6), Košir, Vidmar 7, Ropič.

LL Grosist Slovan : Urbanscape Loka 24:23 (13:14)

Ljubljana : Herz Šmartno 32:28 (17:11)

Celje Pivovarna Laško : Koper 27:19 (12:9)

- danes:

18.00 Gorenje Velenje - Dobova

19.00 Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Maribor Branik

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 3 3 0 0 98:71 6

2. Trimo Trebnje 3 3 0 0 90:80 6

3. LL Grosist Slovan 3 3 0 0 76:70 6

4. Riko Ribnica 2 2 0 0 67:53 4

5. Urbanscape Loka 3 2 0 1 80:76 4

6. Ljubljana 3 2 0 1 91:90 4

7. Maribor Branik 2 1 0 1 59:57 2

8. Slovenj Gradec 2011 2 1 0 1 53:53 2

9. Dobova 2 1 0 1 60:65 2

10. Gorenje Velenje 2 0 0 2 50:53 0

11. Jeruzalem Ormož 2 0 0 2 50:56 0

12. Sviš Ivančna Gorica 3 0 0 3 77:87 0

13. Koper 3 0 0 3 67:82 0

14. Herz Šmartno 3 0 0 3 83:108 0

Besedilo in fotografije: R. N.

