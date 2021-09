FOTO: Gorivo na cesti; trčil v drog javne razsvetljave

25.9.2021 | 08:30

Sinoči so gasilci čistili gorivo s ceste v Ribnici. (obe fotografiji: Gasilska enota Ribnica)

Včeraj ob 14.04 je v naselju Župelevec, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drog javne razsvetljave. Gasilci PGE Krško so kraj dogodka zavarovali, na vozilu odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe ter posipali cestišče z vpojnimi sredstvi zaradi izteklih motornih tekočin. Reševalci NMP Brežice so voznika na kraju oskrbeli in ga prepeljali v UC Brežice.

Izteklo gorivo

Ob 19.23 je na Opekarski cesti v Ribnici iz tovornega vozila iztekla manjša količina goriva. Gasilci PGD Ribnica in dežurni delavec komunalnega podjetja so po izteklem gorivu posuli absorbent ter očistili cestišče.

Gorela trava

Ob 16.56 je v naselju Zgornja Pohanca, občina Brežice, gorelo v naravnem okolju. Posredovali so gasilci PGD Spodnja Pohanca in Sromlje, ki so travniški požar na površini okoli desetih arov pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Odpirali dvoje vrat

Ob 8.57 so posredovali gasilci PGE v Leskovcu pri Krškem, kjer so s tehničnim posegom odprli zaklenjena vrata na osebnem vozilu.Vse skupaj se je ponovilo še ob 12.50 v Spodnjem Starem Gradu.

M. K.