Ključna moč za spremembe se skriva v ljudeh

25.9.2021 | 11:50

Vse fotografije: CIK Trebnje

Trebnje - Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je pripravil srečanje za delodajalce, na katerem je gostil Janija Prgića. Udeleženci so skozi osebne izkušnje prišli do razumevanja, kako pomembno je, da se dvignemo iz vloge žrtve v aktivno prevzemanje odgovornosti za rezultate in kakovost svojega dela, kariere, osebnega razvoja in zadovoljstva.

»Za organizacijo delavnice, na kateri predavatelj nastavlja ogledalo in razgalja vedenjske vzorce, ki se pojavijo, ko nastopijo težave, smo se odločili, ker se v teh nenavadnih časih ljudje morda še bolj zatekamo k opravičilom in iskanjem zunanjih krivcev za naše težave in neuspehe. Ko spoznamo odgovornost in tanko črto med iskanjem krivcev zunaj sebe in prevzemanjem odgovornosti, se lahko povzpnemo in začnemo učinkovito reševati probleme. In ravno to so spoznali udeleženci delavnice, ki smo jo po dveh letih spet izvedli v živo in na kateri smo ugotovili, da smo tovrstna izobraževanja pogrešali,« pravi direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje Patricija Pavlič.

Pozitivne vedenjske vzorce in izbire je spoznalo več kot dvajset udeležencev, med njimi tudi samostojna podjetnica Maja Jovanovič: »Nisem imela toliko pričakovanj. Bolj mi je bilo pomembno, da sem ponovno med ljudmi, da izmenjamo kakršnekoli informacije. Ampak mora priznati, da je predavatelj, sama energija, vse, kar se je danes dogajalo, res preseglo moja vsa pričakovanja. Zapisovali si nismo, kot pravi Jani – vse je v glavi in zdaj je samo na nas, ali bomo živeli nad črto ali pod črto. Oziroma mi smo se odločili, da bomo kar nekje vmes.«

Zadovoljna je bila tudi Erika Zupančič: »Fenomenalno predavanje, zelo poučno za odpiranje oči, kako funkcioniramo. Kaj mi je bilo na predavanju všeč? Da je bilo zelo praktično, povedano z veliko primeri, in pa da je bilo življenjsko tudi v tem smislu, da je ta tanka črta odgovornosti dejansko proces in da je normalno, da smo enkrat spodaj, ampak da je naša odločitev tudi to, da bomo zgoraj.«

Dva udeleženca strokovnega dogodka sta se razveselila brezplačnega testiranja z orodjem Motivator. Orodje Motivator je spletno podprto orodje, ki v prvem delu z nizom trditev ugotavlja tako imenovana karierna sidra, v drugem delu pa konkretne motivacijske faktorje. Delodajalec tako bolje razume svoje zaposlene in njihovo dojemanje karierne poti, usklajevanje poklicnega z zasebnim življenjem in osebni razvoj. Pri dostopu do orodja in razlagi rezultatov delodajalcem pomagajo strokovne sodelavke CIK Trebnje, so še zapisali v svojem sporočilu za javnost.

M. K.

Zvočni zapisi Erika Zupančič Erika Zupančič Maja Jovanovič Maja Jovanovič

Galerija