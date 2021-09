Končno tudi zmanjšanje števila hospitaliziranih

25.9.2021 | 13:00

V novomeški bolnišnici imajo danes 30 covidnih bolnikov, v brežiški enega.

V Sloveniji so včeraj znova potrdili več kot 1000 novih primerov okužbe s sars-cov-2, a je epidemiološka slika v primerjavi s tednom pred tem vseeno precej boljša.

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da je bilo včeraj ob 5534 PCR testih potrjenih 1005 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil tako 18,2-odstoten. Prejšnji petek je bil ob kar 1250 potrjenih okužbah ta delež 20-odstoten. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev se je znova znižala, in sicer na 642. Pri NIJZ medtem ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 13.588 oseb.

V zadnjem dnevu se je znižalo tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov. Danes zjutraj jih je po podatkih Sledilnika za covid-19 v slovenskih bolnišnicah ležalo 381 (včeraj 404), od katerih sta 102 potrebovala intenzivno terapijo (včeraj 104). Na žalost je pet bolnikov umrlo.

V Sloveniji je bilo doslej polno cepljenih 987.512 oseb oziroma 46,8 odstotka prebivalstva.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 30 covidnih bolnikov (včeraj 32), od tega 9 na intenzivni terapiji. Enega novega bolnika so sprejeli, tri odpustili.

SB Brežice ima enega bolnika.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 25, Ribnica 14, Kočevje 10, Črnomelj 8, Semič 5, Metlika 4, Trebnje in Dolenjske Toplice 3, Žužemberk, Šmarješke Toplice in Škocjan 2, Šentjernej, Šentrupert, Mokronog Trebelno, Sodražica in Mirna 1

Posavje - Krško 11, Brežice 10, Sevnica 4, Radeče in Kostanjevica na Krki 2, Bistrica ob Sotli 1

M. K.