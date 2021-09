FOTO: Otrokom varne barvne talne označbe pri šoli

25.9.2021 | 15:00

Višnja Gora - Občina Ivančna Gorica je v sklopu Evropskega tedna mobilnosti v neposredni bližini Podružnične šole Višnja Gora obstoječe talne označbe in prometno signalizacijo nadgradila z arhitekturnim oblikovanjem prometnih površin z namenom prijaznega opozarjanja voznikom o povečani prisotnosti otrok kot ranljivih udeležencev v prometu.

Na ulici Cesta talcev je poleg brvi, ki vodi do šole, postavljen opozorilni prometni znak K+R (Kiss and Ride – Poljubi me in odpelji) »OD TU DALJE GREM PEŠ«. Slednji skupaj z barvnimi krogi opozarja udeležence v prometu, da je možna povečana prisotnost šolarjev – pešcev.

Kot sporočajo iz ivanške občine, parkiranje na javni poti oziroma ob prehodu na brv ni dovoljeno, parkirišča so urejena ob Cesti na Polževo, vozniki pa lahko pričakujejo kratek postanek posameznega vozila, zato naj previdnost ne bo odveč. Na obeh vstopnih točkah na Cesto talcev je bila zamenjana prometna signalizacija, ki že pred cestnimi ovirami opozarja na omejitev hitrosti 40 km/h ter na prisotnost šolarjev – pešcev.

Gre za evropsko pobudo projekta varnih poti, ki sledi cilju, da bi otroci v šolo čim več hodili peš, seveda po varnih poteh. ''Vse udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo novo prometno ureditev, saj gre predvsem za varnost naših otrok,'' pozivajo na občini.

M. K.; foto: Gašper Stopar

Galerija