Higienski papir iz lokalno zbrane in reciklirane kartonske embalaže

25.9.2021 | 17:30

Podpisnika pogodbe v družbi predstavnikov NM javnih zavodov

Župan Gregor Macedoni in direktorica podjetja Valtex Špela Redjko

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je včeraj podpisala pogodbo za prvo skupno naročilo higienskega papirja, izdelanega iz lokalno zbrane in reciklirane kartonske embalaže. Gre za ukrep, s katerim želi prispevati k vzpostavitvi zelenega krožnega gospodarstva. Dveletno pogodbo, skupaj z davkom vredno skoraj 220.000 evrov, je podpisala s podjetjem Valtex.

Gre sicer za javno naročilo, s katerim so se občina in več novomeških javnih zavodov zavezali k skupnemu nakupu papirja in za nadgradnjo pobude, ki je leta 2015 nastala med pilotnim projektom krožnega gospodarstva KEMSO, so sporočili z novomeške občine.

Takrat je namreč komunalni snovni krog kartonske embalaže tetrapak kot prvi v Sloveniji zaživel ravno v Novem mestu, Mestna občina Novo mesto pa je prva v Sloveniji, ki je k skupnemu zelenemu in krožnemu javnemu naročilu povabila tudi javne zavode, so se pohvalili.

Kot je ob podpisu povedal župan Gregor Macedoni, s tem udejanjajo vizijo, da bi postali vodilna lokalna skupnost na področju krožnega gospodarstva. Ocenil je tudi, da bodo s tem naročilom ohranili več kot 5000 kvadratnih metrov gozda.

Sicer pa so zelena in krožna javna naročila priljubljena in aktualna tema tudi na evropski ravni, kjer novomeška občina kot partnerica sodeluje v evropskem projektu CircLocal, katerega cilj je izmenjava zglednih primerov krožnega javnega naročanja.

V okviru tega projekta je občina vzpostavila lokalno mrežo organizacij, ki so dejavne na področju krožnega gospodarstva. Pripravlja pa tudi mednarodno delavnico, ki bo oktobra potekala spletno, so še sporočili z novomeške občine.

M. K.

foto: MO Novo mesto

miha V kaj bodo potem pa higijenski papir reciklirali? Saj veste tisto o krožnem gospodartvu....