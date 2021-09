FOTO: Na Šegovi zgorela kuhinja; zaletel se je v drevo in obstal v jarku

26.9.2021 | 09:30

Sinočnja akcija na Šegovi (foto: PGD Šmihel)

Sinoči ob 19.39 je na regionalni cesti Cerklje ob Krki-Veliko Mraševo, občina Brežice, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste, se zaletel v drevo in obstal v obcestnem jarku. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo na vozilu, poskrbeli za razsvetljavo, nevtralizirali in počistili iztekle motorne tekočine ter pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila. Skupaj s policisti so nudili tudi pomoč pri prenosu poškodovanega voznika do reševalnega vozila, katerega so reševalci NMP Brežice po ustrezni oskrbi prepeljali v UC Brežice.

Zaradi pozabljene hrane pogorela kuhinja

Ob 19.46 je na Šegovi ulici v Novem mestu zaradi pozabljene hrane na štedilniku gorelo v kuhinji stanovanja večstanovanjskega objekta. Požar, ki se je razširil na kuhinjske elemente, je že pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu začel gasiti občan. Gasilci so požar dokončno pogasili, prezračili prostore in odklopili elektriko v stanovanju. Kuhinja je popolnoma uničena.

Padel motorist

Ob 16.07 je na cesti Semič-Metlika, pri naselju Sovinek, padel motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in ga odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila, odklopili akumulator na motorju in motor izvlekli na cesto.

S helikopterjem v UKC

Ob 13.03 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletela v Krško, od koder je prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Gorela suha trava in podrast

Ob 15.47 je v naselju Loka, občina Šentjernej, gorelo v naravnem okolju. Gasilci PGD Šentjernej in Stara vas-Loka so požar omejili in pogasili. Zgorelo je približno 1000 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti.

