Visok poraz na začetku lige Aba

26.9.2021 | 08:20

Vse fotografije: Cedevita Olimpija/Aleš Fevžer

Ljubljana - Košarkarji Krke so v prvi tekmi Lige ABA v gosteh visoko izgubili s Cedevito Olimpijo. Bilo je 56 : 88 (15-18, 12-26, 9-27, 20-17).

* Dvorana Stožice, gledalcev 1000, sodniki: Belošević, Juras (oba Srbija), Peić (Hrvaška).

* Cedevita Olimpija: Pullen 12 (4:6), Ejim 2, Keene 17 (1:1), Murić 7 (1:2), Auguste 15 (3:3), Blažič 7 (3:4), Ščuka 6 (2:2), Dimec 5 (1:2), Radovanović 7, Carmichael 8, Rupnik 2.

* Krka: French 4 (0:2), Gibbs 10 (3:3), Stergar 5, Stipčević 6, Stavrov 9, Stipaničev 4 (0:1), Škedelj 2, Lapornik 8, Macura 7 (3:4), Klobučar 1 (1:2).

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 15:20, Krka 7:12.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 7:24 (Keene 4, Pullen 2, Radovanović), Krka 9:29 (Stavrov 3, Stipčević 2, Lapornik 2, Stergar, Gibbs).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 17, Krka 24.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Cedevite Olimpije so tako še drugič na začetku sezone premagali tekmeca iz Novega mesta. Po dokaj tesnem uspehu v slovenskem superpokalu prejšnji teden so v uvodnem krogu lige Aba zmagali z 88:56.

Cedevita Olimpija in Krka sta edina slovenske predstavnika v jubilejni dvajseti sezoni lige Aba. Cilj Ljubljančanov je uvrstitev v končnico oziroma med prvih šest najboljših ekip, Dolenjci pa si želijo borbe za sredino razpredelnice v štirinajstčlanskem tekmovanju.

Če je Cedevita Olimpija pred osmimi dnevi v Tivoliju šele v zaključku tekme prišla do zmage, je tokrat vprašanje zmagovalca v Stožicah rešila že v prvem polčasu. Oslabljeno zasedbo Krke je v drugi četrtini nadigrala s 26:12, v tretji s 27:9 in na koncu slavila s točkami z 32 točkami prednosti. To je četrta najvišja razlika med slovenskima tekmecema v zgodovini njunih dvobojev.

Krkaši so tokrat igrali brez poškodovanih Marka Arapovića in Jureta Špana ter obolelega Jana Kosija.

Prvi strelec Cedevite Olimpije je bil Marcus Keene, ki je dosegel 17 točk (trojke 4:8, 6 podaj). Zach Auguste je ob stoodstotnem metu v 15 minutah na parketu zbral 15 točk (13 v prvem polčasu), dvanajst pa jih je dodal Jacob Pullen (met 4:6). Pri Krki je do dvomestne številke prišel le Temple Gibbs (10 točk).

Jurica Golemac, trener Cedevita Olimpije: »Čestitke fantom za prepričljivo zmago. Pri Krki je manjkalo nekaj igralcev, posledično pa ni uspela zdržati našega tempa. Želim se zahvaliti navijačem, da so zopet z nami, obenem pa upam, da jih bo vsako domačo tekmo vse več in več. Povsem drugačen občutek je stopiti na parket, ko imaš za seboj svoje navijače.«



Dalibor Damjanović, trener Cedevita Olimpije: »Čestitke Cedeviti Olimpiji za več kot zasluženo zmago. Pričakoval sem težko tekmo, saj v zadnjem tednu enostavno nismo uspeli trenirati. Igrali smo brez Arapovića in Kosija, ki je zbolel čez noč, ter brez Špana, brez katerega igramo že daljši čas. Cedevita Olimpija je pritiskala na našega prvega organizatorja igre in ga utrujala. S tem smo izgubili organizacijo tekme, izgubili smo tudi ritem in popustili v obrambi. Ne morem reči, da je to realna slika Krke. Potrebno bo veliko delati, ker brez treninga se ne bo dalo funkcionirati na tej tekmovalni ravni.«

Krkaši naslednjo tekmo Lige ABA igrajo v soboto, 2. 10., ko v Novo mesto prihaja Mornar iz Bara. Že v torek, 28. 9., ob 19.00 pa bodo odigrali prvo tekmo Lige Nova KBM, ko bodo gostili moštvo Zlatoroga.

M. K.; STA

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović po tekmi Dalibor Damjanović po tekmi