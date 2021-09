Poraza tudi za Krčane in Brežičane

26.9.2021 | 08:15

V 9. krogu 2. SNL je bil Rudar iz Velenja na domači zelenici s 3:1 boljši od Krškega, Roltek Dob pa je v gosteh ugnal Brežice z 2:0.

Nogometaši Gorice so remizirali proti Beltincem Klimi Tratnjek. Z osvojeno točko so vseeno zasedli vrh prvenstvene lestvice, ki pa si ga sedaj delijo s Triglavom iz Kranja. Beltinci so v 6. minuti povedli prek Aljaža Antolina, devet minut kasneje pa je izenačil Etien Velikonja za končni izid 1:1.

Fužinar je zabeležil peto zmago ob slavju proti Nafti s 4:2, s tem pa so se Korošci povzpeli na tretje mesto.

Nogometaši Triglava so že v petek v Kranju premagali ajdovsko Primorje z 2:0 (1:0) in zaenkrat edini sledijo ritmu Novogoričanov. Oba gola za Kranjčane je dosegel Tin Matić. Tretji zaporedni poraz pa so prav tako v petek zabeležili nogometaši Krke, ki so doma z 0:1 izgubili proti Rogaški.

* Izidi:

- petek, 24. september:

KRKA - ROGAŠKA 0:1 (0:0)

* Stadion Portoval, gledalcev 100, sodniki: Novarlić, Dedić, Holcman.

* Strelec: 0:1 Andjelić (48., 11-m).

* Krka: Razum, Ejup, Bedek, Koritnik, Marcius (od 69. Kovačič), Stevanović, Đapo, Krznarić (od 62. Kalpachki), Zakrajšek, Huč (od 85. Dušak), Pranjić.

* Rogaška: Lojen (od 73. Vunderl), Pirtovšek, Rantuša Lampreht, Majcen, Rokavec, Ploj, Andjelić (od 79. Neskič), Ptiček, Moreira, Muzaferović (od 62. Krajnc), Matošević.

* Rumeni kartoni: Pranjić, Ejup, Stevanović; Moreira, Matošević, Ploj.

* Rdeči kartoni: /

TRIGLAV - PRIMORJE 2:0 (1:0)

* Stadion v športnem centru Kranj, gledalcev 100, sodniki: Šabanagić, Pospeh, Kužnik.

* Strelec: 1:0 Matić (11.), 2:0 Matić (72.).

* Triglav: Čadež, Brkić (od 77. Matič), Šalja, Jakupovič (od 60. Čeh), Pavlović (od 89. Schweiger), Matić (od 89. Ahmetaj), Vuković, Kim (od 89. Skok Jekovec), Kopač, Ivetić, Zlatkov.

* Primorje: Pintol, Jakopović, Šolaja (od 64. Čakš), Kodermac, Džuzdanović, Zavnik, Badžim, Dedić, Bobarić, Perko (od 83. Dobnikar), Jalinous (od 76. Štrukelj).

* Rumeni kartoni: Matić, Šalja, Zlatkov, Pavlović, Kopač; Jakopović, Bobarić.

* Rdeči kartoni: /

- sobota, 25. september:

FUŽINAR VZAJEMCI - NAFTA 1903 4:2 (2:0)

* Stadion Peca v Črni na Koroškem, gledalcev 95, sodniki: Kovačič, Šprah, Burjan.

* Strelci: 1:0 Vardić (2.), 2:0 Kovač (9.), 2:1 Haljeta (63.), 3:1 Horvat (65.), 4:1 Vidmar (78.), 4:2 Stare (87.).

* Fužinar: El-Hage, Kašnik (od 68. Vuksanović), Radić (od 60. Vidmar), Horvat, Paradiž (od 68. Kitek), Vardić, Ćoralić, Kovač (od 80. Turičnik), Katuša, Turkuš, Kukić.

* Nafta: Cotman, Bolla, Haljeta (od 72. Stare), Zana (od 43. Czaba), Novinič, Szabo (od 72. Szökrönyös), Kumer, Rebernik, Florjanc, Korošec (od 72. Drk), Vinko.

* Rumeni kartoni: Radić, Kukić, Turkuš; Szabo, Vinko, Bolla.

* Rdeči kartoni: /

RUDAR VELENJE - KRŠKO 3:1 (2:0)

* Stadion Ob Jezeru, gledalcev 150, sodniki: Begić, Mikača, Švarc.

* Strelci: 1:0 Rudonja (7.), 2:0 Jovanović (40.), 2:1 Predanić (57.), 3:1 Koprivnik (89.).

* Rudar: Žiger, Verbič, Jukić, Sousa Saramago, Spudić (od 82. Štrakl), Jovan, Majcenovič (od 58. Barič), Hrovat, Jovanović (od 82. Bračun), Rudonja (od 58. Koprivnik), Batistić (od 68. Vošnjak).

* Krško: J. Ribič, Bagola, Tomiček, Jurčec, Baskera (od 75. Bubnjević), Zukić (od 46. Bošković), Predanič, Stopar, Stanić (od 12. Barać), Pezer (od 46. Korošec), Ž. Ribič (od 55. Regvar).

* Rumeni kartoni: Barič, Jovan, Jovanović; Bagola, Predanič.

* Rdeči kartoni: /

GORICA - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 1:1 (1:1)

* Stadion v športnem parku Nova Gorica, gledalcev 250, sodniki: Halilović, Mežnar, Mijatović.

* Strelca: 0:1 Antolin (6.), 1:1 Velikonja (16.).

* Gorica: Likar, Urbančič, Velikonja (od 68. Hasanbegović), Širok, Leban (od 84. Prodanović), Frešer (od 75. Baruca), Ahmetaj, Marinič (od 68. Vekić), Hrka, Mevlja, Cerovec.

* Beltinci: Zver, Kudumija (od 88. Klobasa), Zorman, Grobelnik (od 74. Pihler), Antolin, Balažič (od 59. Rantaša), Džumhur (od 74. Marič), Raduha, Sočič, Zeljković, Žaler.

* Rumeni kartoni: Frešer, Urbančič, Širok; Antolin.

* Rdeči kartoni: /

BREŽICE TERME ČATEŽ - ROLTEK DOB 0:2 (0:0)

* Stadion Brežice, gledalcev 100, sodniki: Gergič, Šumer, Dedić.

* Strelca: 0:1 Šipek (53./11-m), 0:2 Gajič (88.).

* Brežice: Goričar, Femec, Kocjančič, Brkić (od 88. Ruedl), Lesjak (od 77. Krašovic), Brekalo, Gradišar (od 60. Mrvič), Vujčić (od 88. Gorenc), Sivonjić, Maapeh, Regović (od 77. Perišić).

* Dob: Čretnik, Avbelj, Šipek (od 82. Ciglar), Račić, Levec (od 65. Ostojič), Pišek, Dajčman (od 82. Križnik), Zenković (od 65. Gajič), Pišek (od 77. Kasnik), Rems, Makovec.

* Rumeni kartoni: Vujčić, Lesjak, Maapeh, Brkić, Ruedl; Šipek, Rems.

* Rdeč karton: Maapeh (68.).

- nedelja, 26. september:

16.00 Vitanest Bilje - Drava Ptuj

16.00 Ilirija 1911 - Jadran Dekani

* Lestvica:

1. Gorica 9 7 1 1 18:6 22

. Triglav Kranj 9 7 1 1 18:6 22

3. Roltek Dob 9 6 1 2 21:13 19

4. Fužinar Vzajemci 9 5 3 1 15:12 18

5. Rogaška 9 5 1 3 12:9 16

6. Rudar Velenje 9 5 0 4 17:15 15

7. Primorje 9 3 4 2 16:11 13

8. Nafta 1903 9 3 3 3 24:15 12

9. Krka 9 3 1 5 15:14 10

10. Beltinci Klima Tratnjek 9 2 4 3 10:14 10

11. Krško 9 2 3 4 12:20 9

12. Vitanest Bilje 8 2 2 4 11:15 8

13. Drava Ptuj 8 2 1 5 13:25 7

14. Ilirija 1911 8 1 2 5 8:14 5

15. Jadran Dekani 8 0 4 4 7:11 4

16. Brežice 1919 Terme Čatež 9 0 3 6 6:23 3

STA; M. K.