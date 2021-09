Ribničani slavili, Dobova brez moči

26.9.2021 | 08:15

S tekme Gorenje : Dobova (obe fotografiji RK Gorenje Velenje)

Ribnica/Velenje - Rokometaši Rika Ribnice so v 3. krogu lige NLB premagali ormoški Jeruzalem s 34:27 (17:13).

* ŠC Ribnica, gledalcev 105, sodnika: Smolko in Knez.

* Riko Ribnica: Glavan, Meštrić, Klarič, Levstek, Šolaja 1, Bogdanović 4, Žagar 3, Ljevar 3, Ranisavljević, Miličevič 7, Nosan 1, Cimerman 1, Simić 1, Pucelj 7 (4), Nosan 2, Buneta 4 (2).

* Jeruzalem Ormož: Skledar, Balent, Mlač-Černe 2, Bogadi 1, Čudič 2 (1), Voljč 3, Fergola, G. Hebar, M. Hebar 7, Šulek 2, Pandev, Kosi 5, Krabonja, Ćirović 4, Škrinjar 1.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 6 (6), Jeruzalem Ormož 3 (1).

* Izključitve: Riko Ribnica 16, Jeruzalem Ormož 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši iz Ribnice so dosegli tretjo zmago v elitnem domačem ligaškem tekmovanju. Po zmagi nad tekmeci iz Šmartnega pri Litiji in Koprčani so na kolena položili še Ormožane, ki na uvodnih treh tekmah še niso osvojili točke.

Izbranci domačega trenerja Roberta Beguša so takoj zagospodarili na igrišču in pokazali, da jih v obračunu proti vinarjem zanima le zmaga. Po vsega devetih minutah so povedli s 7:2, prednost v golih pa so v nadaljevanju le še postopoma plemenitili. V 45. minuti je njihova prednost že znašala devet golov (25:16) in jasno je bilo, da bo zmaga ostala v deželi suhe robe.

V domači ekipi sta bila na včerajšnji tekmi najbolj učinkovita Uroš Miličević in Jan Pucelj, v gostujoči pa Martin Hebar. Vsi so dosegli po sedem golov.

Jan Pucelj, RD Riko Ribnica: "Ta teden smo se na Jeruzalem Ormož pripravili zelo dobro, saj smo se zavedali, da smo jim ostali dolžni že v pretekli sezoni. Bili smo dejansko motivirani in vse je delovali, kot je potrebno. Kljub vmesnemu padcu je razlika v zadetkih še vedno dovolj velika. Ne bomo se pritoževali. Tri tekme, tri zmage. V Ljubljano gremo po zmago proti prav tako še neporaženemu LL Grosistu Slovanu. Zmaga bi pomenila odličen začetek sezone."

Zasedba iz Ribnice se bo v prihodnjem krogu v gosteh pomerila s Slovanom.

Gorenje Velenje - Dobova 35:21 (19:8)

Rokometaši velenjskega Gorenja so v 3. krogu lige NLB premagali Dobovo s 35:21 (19:8).

* Rdeča dvorana, gledalcev 100, sodnika: Marinkovič in Vidali.

* Gorenje Velenje: Panjtar, Taletović, Haseljić 2, Tajnik 2, Pajt 7, Velić, Starc, Miklavčič, Drobež 4, Sokolič 5 (3), Verdinek 7 (4), Šiško 3, Grmšek 1, Predović 3, Kavčič 1, Ravnikar.

* Dobova: Husejnović, Blaževič, Glogovšek 1, Šafranko 4 (1), Dragan 2, Luzar 1 (1), Matjašič, Kučič 1, Rantah 4, Šukić, Kamnikar 1, Mladkovič 3, Mlakar, Kozolić 4, Meris, Mijušković.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 7 (7), Dobova 4 (2).

* Izključitve: Gorenje Velenje 8, Dobova 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Državni prvak iz Velenja je po dveh uvodnih porazih proti trebanjskemu Trimu in Urbanscapu Loki dosegel prvo zmago v ligi NLB. Gosti iz Posavja v Rdeči dvorani v nobeni rokometni prvini niso bili kos izbrancem domačega trenerja Zorana Jovičića.

Velenjčani so sijajno odprli tekmo in že po devetih minutah igre povedli z 8:3. V nadaljevanju niso popustili niti za ped, vseskozi so bili korak ali dva pred Dobovčani, tako da so si že na polčasu priigrali velikansko prednost (19:8).

V drugi polovici tekme so gostitelji še naprej igrali zavzeto v obeh smereh, končna razlika na koncu dvoboja zgovorno priča o tem.

Damjan Radanovič, trener Dobove: "V tekmo smo vstopili premehko, pri strelih na gol nismo bili zbrani. Vratarja Gorenja sta opravila vrhunsko delo, kar je tudi naredilo razliko. Čestitam Velenjčanom za zasluženo zmago."

Zasedba iz Velenja bo v prihodnjem krogu gostovala v Ivančni Gorici, iz Dobove pa v Škofji Loki.

* Izidi, 3. krog:

- petek, 24. september:

LL Grosist Slovan - Urbanscape Loka 24:23 (13:14)

Trimo Trebnje - Sviš Ivančna Gorica 30:26 (16:12)

Ljubljana - Herz Šmartno 32:28 (17:11)

Celje Pivovarna Laško - Koper 27:19 (12:9)

- sobota, 25. september:

Gorenje Velenje - Dobova 35:21 (19:8)

Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož 34:27 (17:13)

Slovenj Gradec 2011 - Maribor Branik 29:22 (14:11)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 3 3 0 0 98:71 6

2. Riko Ribnica 3 3 0 0 101:80 6

3. Trimo Trebnje 3 3 0 0 90:80 6

4. LL Grosist Slovan 3 3 0 0 76:70 6

5. Slovenj Gradec 2011 3 2 0 1 82:75 4

6. Urbanscape Loka 3 2 0 1 80:76 4

7. Ljubljana 3 2 0 1 91:90 4

8. Gorenje Velenje 3 1 0 2 85:74 2

9. Maribor Branik 3 1 0 2 81:86 2

10. Dobova 3 1 0 2 81:100 2

11. Sviš Ivančna Gorica 3 0 0 3 77:87 0

12. Jeruzalem Ormož 3 0 0 3 77:90 0

13. Koper 3 0 0 3 67:82 0

14. Herz Šmartno 3 0 0 3 83:108 0

STA; M. K.