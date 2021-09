Načrti s Štritovskim jezerom - Dolenjska ima mali Bled

Štritovsko jezero ima lesen pomol, ki so ga uredili domačini, saj se v njem radi kopajo.

Miloš Kuzem je navdušen nad lepotami Dolenjske, tudi Štritovskega jezera.

Okrog hektar in pol veliko jezero trikotne oblike je globoko od 10 do 15 metrov.

Race so stalne prebivalke jezera.

Štrit - Marsikdo ne ve, da škocjanska občina premore jezero. Štritovsko jezero, ki se nahaja nedaleč stran od Bučke, je že zdaj kot znamenitost vključeno v nekatere pešpoti v tem koncu. Domačinom je znano, ostalim pa skoraj ne.

A v prihodnosti bo drugače. Vse namreč kaže, da se bo začelo uresničevati, kar že leta govorijo mnogi – da bi jezero, ki je nastalo v opuščenem glinokopu, kjer se je ujela voda, lahko turistično bolje izkoristili in ponudili tudi drugim.

»Gre za turistični biser škocjanske doline z velikim potencialom. Zato smo pristopili k načrtnemu urejanju jezera z okolico, saj o tem govorimo že leta, zgodi pa se nič. Očitno je stvar dozorela, zdaj pripravljamo idejno zasnovo, ki bi jo letos radi spravili pod streho. Nato je na vrsti projektiranje in v naslednjem letu jeseni se s projektom prijavimo na razpis CLLD-ja, če le bo na voljo. Računamo na 100 do 120 tisoč evrov nepovratnih sredstev,« pove župan občine Škocjan Jože Kapler.

Najbolj ga veseli, da so domačini navdušeni nad načrti. Nedavnega sestanka v kulturnem domu na Bučki se je udeležilo veliko lastnikov zemljišč okrog jezera ter še mnogi drugi krajani. Občina jim je predstavila vizijo Štritovskega jezera, kaj tu vidijo v letu ali dveh, »in bili smo presenečeni nad navdušenim odzivom, mnogi vidijo tu tržno priložnost, zato bomo sledili njihovim željam in pripombam. Želimo doseči neko soglasje,« pove Kapler.

Priložnost za aktivne, sonaravne počitnice

Župan pove, naj bi bilo Štritovsko jezero, priložnost za neke aktivne počitnice, seveda čim bolj sonaravne.

Situacija po covidu postaja taka, da turisti iščejo bolj odmaknjene kotičke, zato se nam zdi ta prostor zelo primeren,« poudari škocjanski župan in pove, da so za izdelavo idejne zasnove formirali delovno skupino, v kateri so tudi predstavniki Štrita.

