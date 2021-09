V Fari načrtujejo izgradnjo nove čistilne naprave

Kostel - Občina Kostel v svojem največjem naselju Fara načrtuje izgradnjo nove čistilne naprave. Vrednost naložbe je ocenjena na 260.000 evrov, od česar bo občina 200.000 evrov zagotovila sama, ostalo naj bi dobili preko razpisov.

Po besedah župana Ivana Črnkoviča je stara čistilna naprava dotrajana, tehnološko zastarela, poleg tega ne deluje tako, kot bi morala. Načrtovana je bila namreč za večje število ljudi, medtem ko se število ljudi v Fari zmanjšuje, pravi.

Za izgradnjo nove čistilne naprave je bil razpis že objavljen, trenutno pregledujejo ponudbe. Novo čistilno napravo bodo začeli graditi takoj, ko bo izbran izvajalec in bodo z njim podpisali pogodbo, končana pa naj bi bila v pol leta.

Čistilna naprava v Fari je sicer zgolj ena od vsaj štirih čistilnih naprav, ki bi jih morali postaviti v občini, a župan opozarja, da za to ni dovolj denarja. "Naš proračun je tako nizek, da občini, ko poplačamo vse tekoče račune, ostane le okoli 150.000 evrov, s čimer ne moremo izvesti praktično nobene večje naložbe," pravi Črnkovič.

V podobnem položaju je po njegovih besedah vsaj 30 ali 40 občin v Sloveniji, zato so na vlado že naslovili več pozivov, da bi se financiranje takšnih občin uredilo drugače. "Vse občine namreč ne moremo biti financirane po istem sistemu, saj vse nismo v istem položaju in nimamo enakih možnosti," pravi. A posluha do zdaj ni bilo, dodaja.

