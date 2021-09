V soboto 444 novih okužb; v Novem mestu hitri antigenski testi po novem v Ločni

26.9.2021 | 17:00

GRC v Ločni (foto: FB GRC Novo mesto)

Včeraj je bilo potrjenih za 100 manj novih primerov okužbe s sars-cov-2 kot teden pred tem.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil zadnje podatke o epidemiološki sliki v Sloveniji. Epidemične razmere so se znova nekoliko izboljšale, s tem pa se je znižala tudi 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev, ki je včeraj znašala 636. Opravljenih je bilo scicr 2310 PCR testov in potrjenih 444 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil 19,2 odstoten. Za primerjavo, prejšnjo soboto so ob 21,1-odstotnem deležu pozitivnih testov potrdili 544 novookuženih. Pri NIJZ ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 13.472 oseb.

Včeraj je zaradi covida-19 bolnišnično zdravljenje potrebovalo 381 bolnikov, od tega sta 102 ležala na enotah za intenzivno nego. S petka na soboto smo sicer zabeležili največje zmanjšanje števila hospitaliziranih covidnih bolnikov od začetka četrtega vala, ki ga poganja različica delta. Danes je situacija pričakovano znova slabša, saj med konci tedna iz bolnišnic odpustijo precej manj ljudi. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je znova naraslo, po vladnih podatkih na 407 (najmlajši ima 26 let), pri čemer jih 106 potrebuje intenzivno terapijo (najmlajši 27 let). Umrlo je pet bolnikov. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je število hospitaliziranih sicer nekoliko nižje, poročajo o 397 covidnih bolnikih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje.

Podatki sledilnika še kažejo, da je bilo v Sloveniji doslej polno cepljenih 988.455 oseb oziroma 46,9 odstotka prebivalstva.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 30 covidnih bolnikov (enako včeraj), od tega 9 na intenzivni terapiji. Dva so sprejeli, dva odpustili.

SB Brežice je sprejela enega novega bolnika, zdaj se tam za covidom zdravita dva.

Hitri antigenski testi po novem v Ločni

Zdravstveni dom Novo mesto sporoča, da se s ponedeljkom, 27.09.2021, spreminja lokacija izvajanja hitrih antigenskih testov.

Hitro antigensko testiranje se bo izvajalo na parkirišču pred Gasilsko reševalnim centorm v Ločni, Seidlova cesta 29.

Med delovniki bo potekalo po naslednjem urniku:

PONEDELJEK: 8:00 - 15:30

SREDA: 8:00 - 15:30

PETEK: 8:00 - 15:30

Zdravstveni dom Novo mesto izvaja množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi tudi v Šentjerneju v KC Primož Trubar v torek od 7:30 do 9:30 ure (v primeru praznika ali dela prostega dneva se testiranje ne izvaja).

Testiranje je samoplačniško; cena 9,5 €.

Testiranje je namenjeno asimptomatskim osebam, torej osebam brez znakov okužbe dihal. Pacienti z znaki okužbe dihal (temperatura, kašelj, bolečine v žrelu, slabo počutje …) se naj obrnejo na izbranega osebnega zdravnika za nadaljnjo zdravstveno obravnavo.

Vsi udeleženci testiranja morajo imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja in telefonsko številko, na katero bodo prejeli rezultat testiranja.

Testiranja s PCR testi se bodo tako, kot do sedaj, izvajala na sedežu ZD Novo mesto.

M. K.