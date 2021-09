ŽRK Krka do prvih točk

26.9.2021 | 08:15

Foto: FB ŽRK Krka

Na tekmah tretjega kroga modre skupini v 1. ženski rokometni ligi so dve točki vpisale zasedbe Krke, Litije, Z'dežele in Mlinotesta Ajdovščine. V drugem krogu zelene skupine so do druge zmage prišle Koprčanke, Sava Kranj in Zvezda Logatec pa sta se razšli z neodločenim izidom.

Prihajajočo sredo, ob 19.30, bo na sporedu še dvoboj Krima Mercatorja in Ptuja. Rokometašica Branika Maribora in Olimpije se bodo na tekmi drugega kroga v zeleni skupini pomerile prihodnjo soboto.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 3. KROG:

sobota, 25. septembra:

RŽK ZAGORJE : ŽRK KRKA NOVO MESTO 21:23 (11:15)

Nikolič 7 (1), Vrbnjak 5; Čopi 7, Smonkar 5 (1).

STATISTIKA

Krka je na gostovanju v Zagorju prišla do svoje prve zmage v 1. ženski rokometni ligi v sezoni 2021/22. Zagorjanke bodo na svojo prvo točko čakale vsaj še do prihodnje tekme, Dolenjke so bile na tem obračunu bolj zbrane in učinkovite. Čeprav so jim gostiteljice vseh šestdeset minut dihale za ovratnik, so izbranke Gašperja Kovača večino tekme preživele v vodstvu. Na odmor med polčasoma so se odpravile s štirimi zadetki prednosti, zmago pa slavile s končnim rezultatom 23:21. V vrstah Zagorja je sedem zadetkov dosegla Ivana Nikolič, prav toliko jih je za Krko dosegla Živa Čopi. Slednja bo s svojimi soigralkami v prihodnjem krogu gostovala v Velenju, Zagorje pa bo svojo prvo zmago iskalo na Ptuju.

IZJAVI PO TEKMI

Katarina Džambo, rokometašica Zagorja

"Tekmo smo začele nezbrano, s preveč napakami v napadu in obrambi. V drugem polčasu smo napake odpravile ter zaigrale boljše. Na koncu nam zmanjkalo malo športne sreče."

Karin Kuralt, vratarka Krke Novega mesta:

"V napadu in obrambi smo prikazale dobro predstavo. Nato nas je začela zaustavljati njihova vratarka. Na koncu smo se zbrale in si priigrale dve točke."

* Izidi:

- modra skupina, 3. krog:

- sobota, 25. september:

Zagorje - Krka 21:23 (11:15)

Litija - Velenje 33:27 (16:12)

Trgo ABC Izola - Z'dežele 18:32 (11:15)

Mlinotest Ajdovščina - Zelene doline Žalec 31:23 (17:10)

- sreda, 29. september:

19.30 Krim Mercator - Ptuj

- lestvica:

1. Z'dežele 3 2 1 0 93:64 5

2. Mlinotest Ajdovščina 3 2 1 0 88:71 5

3. Krim Mercator 2 2 0 0 80:43 4

4. Litija 3 2 0 1 91:90 4

5. Krka Novo mesto 2 1 0 1 48:61 2

6. Velenje 1 0 0 1 27:33 0

7. Ptuj 1 0 0 1 23:32 0

8. Trgo ABC Izola 1 0 0 1 18:32 0

9. Zelene doline Žalec 2 0 0 2 50:68 0

10. Zagorje 2 0 0 2 39:63 0

- zelena skupina, 1. krog:

- sobota, 25. september:

Sava Kranj - Logatec 26:26 (8:14)

Vrhnika - Koper 21:24 (12:14)

- sobota, 9. oktober:

18.00 Branik Maribor - Olimpija

- lestvica:

1. Koper 2 2 0 0 47:40 4

2. Olimpija 1 1 0 0 27:26 2

3. Vrhnika 2 1 0 1 51:52 2

4. Sava Kranj 2 0 1 1 52:53 1

5. Logatec 2 0 1 1 45:49 1

6. Branik 1 0 0 1 28:30 0

