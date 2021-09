Vlak do smrti zbil pešca; pogrešano osebo našli onemoglo

26.9.2021 | 18:40

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Danes ob je 17.31 je v ulici Muhaber v Novem mestu vlak zbil pešca, ki je na kraju dogodka umrl. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

Pogrešano osebo našli

Ob 16.41 so policisti PP Kočevje zaprosili za pomoč gasilce PGD Vas-Fara in enote reševalnih psov za iskanje pogrešane osebe v bližini kraja Banja Loka v občini Kostel. Osebo so našli policisti ter preklicali enote reševalnih psov. Gasilci so nudili pomoč pri prenosu najdene, onemogle osebe do reševalnega vozila.

Nevarne najdbe v Krki ...

Danes ob 8.26 je v reki Krki v Novem mestu občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske, gorenjske in ljubljanske ter zahodnoštajerske regije so območje preiskali in našli dve topovski granati kalibra 75 mm, nemške izdelave, dve topovski granati kalibra 76,5 mm, iz obdobja Kraljevine Jugoslavije in dve minometni mini kalibra 81 mm, nemške izdelave, vse iz obdobja 2. svetovne vojne. Najdena eksplozivna sredstva so odstranili in uničili na varni lokaciji.

... ter v gozdu

Ob 14.03 je pri naselju Občice, občina Dolenjske Toplice, občan v gozdu našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so tudi območje preiskali in našli enajst ročnih bomb, italijanske izdelave, vse iz obdobja 2. svetovne vojne. Najdena eksplozivna sredstva so odstranili in uničili na varni lokaciji.

