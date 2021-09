FOTO: Posvečenje v Mirni Peči - novomeška škofija ima novega škofa, msgr. dr. Andreja Sajeta!

27.9.2021 | 06:00

Msgr. dr. Andrej Saje je bil včeraj v rodni mirnopeški župniji posvečen v škofa.

Novi škof med posvečenjem, zadaj msgr. Andrej Glavan (v sredini), msgr. Jean-Marie Speich (na levi) ter msgr. Jože Marketz (na desni).

Sprevod do cerkve: novega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta (v sredini) sta spremljala mirnopeški župnik Janez Rihtaršič (na levi) in Jože Čuk.

Mirna Peč - Včeraj je bilo v Mirni Peči zelo slovesno. Popoldne je v farni cerkvi sv. Kancijana in tovarišev mirnopeški rojak msgr. dr. Andrej Saje po rokah glavnega posvečevalca, upokojenega novomeška škofa msgr. Andreja Glavana, apostolskega administratorja novomeške škofije in njenega prvega škofa, ter msgr. Jean-Marie Speicha, apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji, ter msgr. Jožeta Marketza, krško-celovškega škofa, prejel škofovsko posvečenje, tretjo stopnjo svetega reda.

Novi škof, 55-letni Andrej Saje, izhaja iz župnije Mirna Peč. Obiskoval je novomeško gimnazijo, diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani, magistriral v Rimu in doktoriral iz cerkvenega prava. Na dosedanji duhovniški poti je bil zelo dejaven na pravnem, pedagoškem in pastoralnem področju. Novi novomeški škof – ta je naslednik najbližjih Jezusovih učencev, apostolov, saj je škofovsko posvečenje najvišja od treh stopenj zakramenta mašniškega posvečenja – je torej zelo aktiven in vsestranski duhovnik, ki z odgovornostjo za dev desetletji prevzema novo poslanstvo. Za škofovsko geslo si je izbral besede: "Živimo po duhu" (Rim 8.4)

V pridigi je nj. eksc. msgr. Jean-Marie Speicha, ap. nuncija v RS, razložil pomen škofovske službe, spregovoril je o poslanstvu in mestu škofa v naši družbi in slovenski Cerkvi.

Zahvala papežu Frančišku

Ob posvetitvi v škofa novomeške škofije se je Andrej Saje, za katerim je 29 let duhovniške poti, zahvalil mnogim: najprej papežu Frančišku za izkazano zaupanje. »V sozvočju z njegovim naročilom v listini o imenovanju za škofa si bom prizadeval vernike voditi k zreli veri in občestvu s Kristusom, da bi tako preko razsvetljenja Svetega Duha mogli v Gospodu prepoznati svojega ljubljenega. Škofovsko službo sprejemam z zavedanjem velike odgovornosti za oznanjevanje evangelija, za posvečevalno in vodstveno službo, kjer je za opravljanje poslanstva potrebno medsebojno sodelovanje s škofovskim zborom, duhovniki ter vernimi laiki« je med drugim dejal.

Zahvala Glavanu, duhovnikom, staršem…

Škof s svojo družino, sestro Marjetko ter bratom Dragom z družino.

Mnogi verniki so si slovesnost ogledali zunaj na ekranu.

Spomnil se je svojih pokojnih staršev, mame Frančiške in očeta Draga, ter se jima zahvalil za posredovanje življenja. Zahvalil se je domačim, sorodnikom, duhovnikom vzgojiteljem in prijateljem, šolam in vzgojnim in znanstvenim ustanovam doma in v tujini, kjer se je izobraževal in duhovno oblikoval.

»Prehojeno pot in vas vse, ki ste hodili z menoj, razumem kot blagoslov, milost in dar, svoje življenje pa dojemam kot poslanstvo za služenje drugim,« je dejal novi novomeški škof Saje.

Prvemu škofu Andreju Glavanu se zahvaljuje za vzpostavitev škofije in vse njegovo delo.

Z vsemi si želi tvornega dialoga

Lepo okrašena cerkev

Škofov grb

Še posebej je pozdravil grkokatoličane, hrvaško katoliško skupnost in sestrske krščanske Cerkve, med njimi pravoslavne, evangelijsko Cerkev Jezusa Kristusa in Evangelijsko krščansko Cerkev ter islamsko skupnost in ostale verske skupnosti. Ni pozabil niti na Kočevarje in Rome.

Novi novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje je dejal, da si v prizadevanju za skupno dobro z vsemi želi tvornega dialoga, da bi s skupnimi močmi ustvarjali družbo miru, pravičnosti in spoštovanja dostojanstva sleherne človeške osebe. Računa na sodelovanje vseh.

V prvi izjavi za javnost po slovesnem škofovskem posvečenju je škof še povedal, da se zaveda velike odgovornosti, ki jo sprejema s škofovsko službo. "Naša pot bo pot sinodarnosti, kar pomeni, da smo skupaj na poti: skupaj razpravljamo, se pogovarjamo, iščemo odgovore na vprašanja, ki so pred nami. Želim in bom pospeševal dialog, ne le med duhovniki, ampak tudi med vsemi vernimi laiki, kajti vsi smo Cerkev. Pomembno je, da skupaj iščemo, kako bi v današnjih časih živeli medsebojne odnose in evagelij."

Prišli mnogi škofje, duhovniki, gostje

Številni duhovniki novomeške škofije so prišli na škofovsko posvečenje.

Manjkala ni niti gorenjska narodna noša.

Slovesnega dogodka v Mirni Peči so se udeležili mnogi škofje in duhovniki, prišli so tudi s Hrvaške, Srbije, Italije, Avstrije, Nemčije in Poljske, pa redovniki in redovnice, številni predstavniki družbenega, političnega, kulturnega in gospodarskega življenja z območja novomeške škofije, ter mnogi verniki.

Ob koncu slovesnosti – obogatilo jo je petje priložnostnega pevskega zbora Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja z dirigentom Matejem Burgerjem ter organistom Robertom Kohkom, priložnostni orkester konservatorija, solist Marcos Fink ter družina Oraže iz slovenske župnije Sela na avstrijskem Koroškem - so novega novomeškega škofa mnogi tudi javno pozdravili.

Gregor Macedoni v imenu vseh županov upa na dobro sodelovanje

V imenu vseh duhovnikov je to storil trebanjski župnik Jože Pibernik, v imenu vernikov škofije družina Podobnik iz Šentjerneja, ter v imenu lokalnih oblasti, vseh kolegov županov, novomeški župan Gregor Macedoni.

Novomeški župan Gregor Macedoni

Pozdrav novega škofa duhovnikom in vernikom.

Slednji je poudaril, da je bilo leto 2006 in ustanovitev Škofije Novo mesto za Mestno občino Novo mesto in širšo Dolenjsko, Belo krajino, Posavje in Kočevsko zelo prelomno na področju verskega življenja. »Z njo smo dobili še močnejši verski in moralni steber naše družbe. V zadnjih 15 letih je postala pomemben del našega javnega, verskega in civilnega življenja v širši regiji,« je dejal ter podaril odlično sodelovanje s škofom msgr. Andrejem Glavanom.

To želi tudi vnaprej, z novim škofom msgr. dr. Andrejem Sajetom. »Glede na vašo izjemno biografijo in strokovna področja, s katerimi se ukvarjate, boste zagotovo prispevali k soočanju in reševanju sodobnih družbenih izzivov, sploh na področju mladih, družine, starejših in človekovih pravic. Želimo vam veliko notranje moči, upanja, vere, modrosti in božjega blagoslova, da boste uspešno vodili škofijo ter da boste deležni podpore vernikov, vseh občanov in ljudi dobre volje,« je dejal.

V mislih in molitvi so z novim škofom tudi karmeličanke iz Mirne Peči – prebrali so njihovo pismo.

Mirnopeški župan: Treba bo dokazati, da smo novega škofa vredni

Mirnopeški župan Andrej Kastelic

Škof Saje in mirnopeški župnik Janez Rihtaršič z mirnopeškimi vinogradniki in članicami Društva podeželskih žena Mirna Peč.

Novi novomeški škof Saje je hvaležen vsem, ki so pomagali in sooblikovali slovesnost v Mirni Peči. Pri tem so se zelo odrezali tudi njegovi rodni farani, ki so tudi na zunaj pokazali veselje, da novi novomeški škof prihaja iz njihove sredine.

To meni tudi mirnopeški župan Andrej Kastelic, ki je za Dolenjski list povedal: »Izredno smo ponosni, da smo dobili novega škofa iz naših krajev in da se je slovesnost zgodila v Mirni Peči. Potrudili smo se, mnogi so pridno delali in veseli smo, da je vse uspelo. Škof Andrej je gotovo ponosen, a potrebno bo zdaj tudi dokazati, da smo ga vredni. Gre za izrednega človeka, poznal sem tudi njegove pokojne starše, ki so bili pridni, marljivi in tudi oni so veliko dobrega naredili za našo župnijo.«

Okrasitev, pogostitev…

Pridne mirnopeške gospodnje so napekle slastne dobrote.

Mnogim je uspelo, da so se fotografirali z novim škofom.

Mirnopeška farna cerkev je škofovsko posvečenje dočakala lepo urejena in okrašena.

Cerkev je bila svečano okrašena, za kar so pridne žene med tednom pletle venčke iz bršljanovih listov; pred farno cerkvijo in drugje so postavili mlaje. Povsod sta slovesno plapolali slovenska in mirnopeška zastava. Mirnopeški vinogradniki so pripravili posebno, škofovo vino, Sajetu v čast.

Zbrani verniki so ob koncu dve in pol urne slovesnosti, ki si jo je bilo mogoče ogledati tudi na nacionalni televiziji, še radi poklepetali ob dobrotah, ki so jih pripravili domači farani. Vsi so želeli pozdraviti novega škofa, ki si je vzel čas za vsakogar. Vzdušje je bilo res prijetno, slišala se je harmonika, petje.

Povejmo še, da so se dogodka lahko udeležili le tisti, ki so izpolnjevali pogoj PCT, kar so skavti kontrolirali, upoštevati je bilo treba navodila NIJZ. Večina vernikov je posvečenje lahko spremljala na ekranu zunaj, kjer so postavili klopi.

Umestitev škofa v torek

Andrej Saje bo novomeško škofijo prevzel v posest v torek, 28. septembra, med slovesno sveto mašo ob 18. uri, ko ga bo v novomeški stolnici slovesno umestil nadškof metropolit nj. eksc. msgr. Stanislav Zore OFM.

V priponkah si lahko preberete celotno zahvalo škofa, obrazložitev njegova grba, škofovskih insignij.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija