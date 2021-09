Goreli odvrženi koruzni storži; Italijan tihotapil Pakistance

27.9.2021 | 07:40

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.24 so v bližini naselja Vihre, občina Krško, v naravi goreli odvrženi koruzni storži. Požar na štirih kvadratni metrih so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Vihre.

Tihotapil migrante

Konec tedna so policisti v Bregu pri Kočevju ustavili vozilo italijanskih registrskih oznak.Italijanski voznikje prevažal pet tujcev (državljanov Pakistana), ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljanu Italije je bila odvzeta prostost.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 2 na izvodu PROTI RAZBORAM;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINEC 1945, izvod Proti Tiskarni.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu RDEČI HRIB.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR.TOPLICAH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 8:10 in 14:10 na območju TP Debenc, Stan in Bačje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Jelša Veliki Podlog - nizkonapetostno omrežje – Gorica med 8. in 13. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Nova gora - nizkonapetostno omrežje – Apnenik zidanice med 8. in 11. uro.

M. K.