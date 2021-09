Župan za volanom – prostovoljec Sopotnikov za en dan

27.9.2021 | 09:20

Sevniški Sopotniki (foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Tudi letos je župan Srečko Ocvirk v sklopu akcije #ŽupaniZaVolani za en dan postal prostovoljec Sopotnikov in po opravkih odpeljal uporabnico projekta Sopotniki. Organizacija brezplačnih prevozov za starejše pod imenom Sopotniki se v sevniški občini izvaja dobra štiri leta, od letošnjega januarja pod koordinacijo sevniške enote Centra za socialno delo Posavje, sporočajo s sevniške občine.

Program je zasnoval Zavod za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki, z namenom pomoči starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. V občini Sevnica financiranje programa izvaja občina kot eno od dejavnosti, ki stremijo k cilju kakovostne skrbi za starejše. Ključni cilj projekta Sopotniki je ranljivi populaciji, starejšim od 65 let, omogočiti boljšo kakovost življenja z možnostjo dostopa do različnih, življenjsko pomembnih storitev, kot so obisk zdravstvenih storitev, nakupa osnovnih življenjskih potrebščin in drugih dejavnosti.

Aktivnih uporabnikov v sevniški občini je trenutno med 50 in 100, prostovoljcev pa je redno aktivnih deset. Za vse informacije so dosegljivi na telefonski številki Sopotnikov, 031 338 187, in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. Za prevoz se je potrebno naročiti vnaprej.

Zahvala prostovoljcem Sopotnikov

Ob zaključku programa Evropskega tedna mobilnosti se je sevniški podžupan Janez Kukec srečal s prostovoljkami in prostovoljci Sopotnikov ter se jim zahvalil za nesebično pomoč in namenjanje prostega časa za prevoze in spremstvo starejših v času epidemije covida-19. V imenu sevniške enote Centra za socialno delo Posavje se je porstovoljcem za pomemben družbeni prispevek zahvalila vodja enote Marjetka Smolič.

Občina Sevnica je za izvajanje programa Sopotniki v začetku leta zagotovila novo vozilo, ki je odslej dopolnjeno s pripomočkom za lažje vstopanje starejših v vozilo.

M. K.