Tenis center Dolenjske Toplice: Terme porušile eno izmed štirih igrišč

27.9.2021 | 18:40

Tukaj je še pred kratkim stalo teniško igrišče. (foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Dolenjske Toplice ostale brez enega izmed štirih teniških igrišč, ki je bilo na zemljišču države – Terme Krka se za odkup zemljišča niso odločile in na zahtevo lastnika igrišče odstranile – Uporabniki razočarani, župan Franc Vovk odločitev Term obsoja

Nad topliško jaso so že vrsto let, pravzaprav desetletja, teniška igrišča. Pred kratkim so njihovi uporabniki razočarano ugotovili, da so Terme Krka eno izmed igrišč po vsem tem času odstranile, tako da so zdaj ostala le tri. Domači župan Franc Vovk je nad odločitvijo Term ogorčen, predvsem pa nad dejstvom, da niso poskušali najti rešitve s pomočjo občine, saj je ta odigrala ključno vlogo pri njihovi investiciji v wellness in hotel Balnea, zato je prepričan, do bi do skupne rešitve prišli tudi zdaj.

Iz Term Krka so pojasnili, da imajo v Dolenjskih Toplicah v lasti zemljišče, na katerem so tri teniška igrišča. »Četrto teniško igrišče je ležalo na zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije, upravlja pa ga Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Za odkup zemljišča četrtega igrišča se v Termah Krka nismo odločili. Na zahtevo lastnika smo zato igrišče odstranili in zemljišče vrnili v prvotno stanje. Glede odkupa zemljišča, na katerem se nahaja gostinski objekt oz. slačilnica, se s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov še dogovarjamo.«

Župan težko razume, zakaj takšna enostranska odločitev, podrobnosti pa v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Žnidaršič