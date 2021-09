Spet porast hospitaliziranih s covidom

27.9.2021 | 10:45

V nedeljo so opravili 1440 PCR testo in potrdili 285 okužb s koronavirusom. To je šest manj kot predhodno nedeljo, kar pomeni, da se sedemdnevno povprečje in štirinajstdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev ne spremenijo bistveno.

Je pa naraslo število hospitaliziranih. V ponedeljek se je v slovenskih bolnišnicah zdravilo 426 covidnih bolnikov, kar je dobrih 7 odstotkov več kot v nedeljo. Od tega jih je 108 na intenzivnem oddelku.

V nedeljo je zaradi ali z boleznijo covid umrlo šest ljudi.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.478 aktivnih primerov okužb, kar je šest več kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ v Sloveniji cepljenih 1.115.416 ljudi, z vsemi odmerki cepiva pa 988.860.

V SB Novo mesto imajo 34 covidnih bolnikov (včeraj 30), od tega 9 na intenzivni terapiji. Šest so jih sprejeli, dva odpustili.

V SB Brežice se tudi danes za covidom zdravita dva bolnika.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto, Trebnje in Šentjernej 1

Posavje - Sevnica 3, Brežice in Radeče 1

