Rekordna poletna turistična sezona na Kočevskem

27.9.2021 | 12:00

Foto: Zavod Kočevsko

Kočevje - Kočevsko postaja vedno bolj priljubljena destinacija za aktiven oddih v neokrnjeni naravi, kar dokazujejo tudi številke pretekle poletne sezone, danes sporočajo iz Zavoda Kočevsko.

V letošnjem letu so v Občini Kočevje v treh poletnih mesecih (junij, julij in avgust) skupaj zabeležili kar 18.000 nočitev, kar je v primerjavi z letom 2019 kar 67% več (takrat so v poletnem času zabeležili 10.800 nočitev). Letos so še vedno prevladovali domači gostje, zaznan pa je bil porast števila tujih gostov.

Prepričani so, da te številke dokazujejo pomen Zavoda Kočevsko, ki ima v destinaciji Kočevsko osrednjo vlogo pri povezovanju, združevanju in izobraževanju ponudnikov ter na območju občin Kočevje, Kostel in Osilnica uspešno zastopa vlogo lokalne svetovalne turistične organizacije.

Z letošnjimi številkami glede turističnega obiska in nočitev so zelo zadovoljni tudi lokalni ponudniki, ki so, kot pravijo v Zavdou, ''kljub velikemu pomanjkanju delovne sile v vlogi dobrih gostiteljev pokazali ključno vlogo pri izkazanem gostoljubju, zastopanju in predstavljanju naše destinacije, da so gostje naš zeleni kotiček Slovenije spoznavali in odkrivali zadovoljni.'' Z novimi ponudniki nastanitev so se povečale prenočitvene kapacitete, s pridobitvijo trajnostnega certifikata Zeleni ključ in Slovenia Green Attraction pa je Avanturistični park Ris kot prva zeleno-certificirana atrakcija potrdil, da destinacija Kočevsko nudi raznolika in avanturistična doživetja, ki spoštujejo tudi odgovoren odnos do okolja in družbe.

V letošnjem letu je bilo do septembra v objektih, ki jih upravlja Zavod Kočevsko unovčenih tudi za 35.431,66 evrov turističnih bonov (lanskih in letošnjih), kar je za dobrega tisočaka več kot lani. Veliko gostov, ki so kočevsko destinacijo prvič odkrili lani, se rado vrača.

V štirih letih od odprtja je Bunker Škrilj obiskalo že več kot 16.700 obiskovalcev, vedno več ljubiteljev narave Kočevsko obišče zaradi programov opazovanja medveda in drugih divjih živali, gorski kolesarji obožujejo MTB Trail Center Kočevje, za družine pa je od letošnjega poletja na voljo zabavno in poučno doživetje »Gozda in iger«.

V kratkem bodo zaključili projekt digitalizacije »Doživite skrivnostno Kočevsko«, v okviru katerega so digitalizirali Pragozd Krokar in Grad Fridrihštajn, razvili nove turistične produkte in izvedli izobraževanja za lokalne turistične ponudnike in gostince, še sporočajo iz Zavoda Kočevsko.

M. K.