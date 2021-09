Smrt na tirih - ob sebi potiskal kolo z motorjem, vlakovodja trčenja ni mogel preprečiti

Včeraj nekaj pred 17.30 so bili policisti obveščeni o nesreči na železniških tirih pri Muhaberju, kjer naj bi vlak trčil v moškega. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 46-letni moški hodil iz smeri Novega mesta proti Potočni vasi ob desni strani železniške proge in ob sebi potiskal kolo s pomožnim motorjem. Na območju Muhaberja je iz smeri Novega mesta pripeljal potniški vlak, vlakovodja je z zvočnimi signali moškega opozarjal na prihod vlaka in zaviral, vendar trčenja ni mogel preprečiti. 46-letni moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

S ceste v drog



Policisti PP Brežice so bili 24. 9. okoli 14. ure obveščeni o prometni nesreči v Župelevcu. Opravili so ogled in ugotovili, da je 74-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na nasprotno smerno vozišče, izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste ter trčil v drog javne razsvetljave in se prevrnil. Hudo poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Padel otrok s skirojem

24. 9. popoldne so reševalci oskrbeli otroka, ki naj bi se poškodoval pri padcu s skirojem. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je otrok na območju Broda peljal po pločniku, izgubil oblast nad skirojem, padel in si huje poškodoval roko.

Motorist z 2,2 promila alkohola

O padcu motorista na območju Sovinka (PP Črnomelj) so bili policisti obveščeni 25. 9. okoli 16. ure. 42-letni motorist je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,08 miligrama alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročitelj nesreče z 2,3 promila alkohola

25. 9. nekaj pred 20. uro se je zgodila prometna nesreča v Cerkljah ob Krki. Policisti PP Brežice so ugotovili, da je 46-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v jarek. Hudo poškodovanega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,12 miligrama alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper voznika bodo policisti napisali obdolžilni predlog.

Voznici zasegli avtomobil - krepko napihala

Med kontrolo prometa na območju Trebnjega so policisti 25. 9. okoli 22. ure ustavili voznico osebnega avtomobila in ji zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 22-letna kršiteljica, ki je vozila avtomobil kljub prepovedi vožnje, je imela v litru izdihanega zraka 0,98 miligrama alkohola. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah seznanili pristojno sodišče.

Hudo poškodovana kolesarka

26. 9. dopoldne so v novomeški bolnišnici oskrbeli hudo poškodovano žensko, ki naj bi se poškodovala ob padcu s kolesom. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila na območju Straže, kjer je 33-letnica izgubila oblast nad kolesom in padla. Okoliščine še preverjajo.

Prijeli vlomilce

24. 9. okoli 21.30 je oškodovanec policiste obvestil, da so na območju Trške gore (PP Novo mesto) zamaskirani neznanci vlomili v stanovanjsko hišo in pobegnili. OKC je o tem seznanil policijske patrulje na širšem območju in policisti so v Ždinji vasi ustavili avtomobil, v katerem je bilo pet osumljencev, starih med 21 in 31 let. Vsem so odvzeli prostost in jih odpeljali v prostore za pridržanje. Po zaključeni preiskavi jih bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Prijeli tatu

Policisti PP Novo mesto so bili 24. 9. okoli 12. ure obveščeni o tatvinah iz prodajaln v trgovskem centru v Novem mestu. Storilec naj bi izmaknil več artiklov in peš pobegnil. Takoj so se odzvali in podlagi opisa osumljenca tega izsledili in prijeli. Zasegli so mu ukradene predmete in jih vrnili oškodovanim prodajalnam. Zoper 22- letnega storilca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Zasegli klaviature

24. 9. zvečer so bili policisti obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe na zasebni zabavi v naselju v okolici Šentjerneja. Policisti so intervenirali, 27-letnemu večkratnemu kršitelju so zasegli klaviature in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Prav tako so izdali plačilni nalog 42-letnemu in 20-letnemu kršitelju, ki sta se med postopkom nedostojno vedla do policistov.

Vlomi in tatvine

V Gorenjih Sušicah na območju PP Dolenjske Toplice je nekdo skozi vrata vlomil v zidanico in ukradel suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za okoli 150 evrov.

24. 9. dopoldne je v Dolenjih Laknicah na območju PP Trebnje neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel zlat nakit.

V naselju Brvi na območju Brežic je v noči na 24. 9. nekdo vlomil v počitniško prikolico inodnesel ribiško opremo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4.500 evrov.

V Leskovcu v Podborštu na območju Sevnice je 24. 9. dopoldne neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit v vrednosti okoli 3.000 evrov.

V noči na 26. 9. je nekdo v Muhaberju poskušal vlomiti v delavnico. Storilec je po sprožitvi alarmne naprave pobegnil in v objekt ni uspel priti.

Nelegalni migranti

Policisti so med 24. 9. in 27. 9. na območju Ručetne vasi, Tribuč, Vranovičev, Špeharjev in Tanče Gore (PP Črnomelj) izsledili in prijeli 14 državljanov Pakistana, devet državljanov Sirije, osem državljanov Afganistana, šest državljanov Bangladeša, tri državljane Iraka in dva državljana Irana, na območju Radovice (PP Metlika) sedem državljanov Bangladeša in na območju Brežic osem državljanov Irana

