FOTO: Jankova buča velikanka postavila nov mejnik

27.9.2021 | 14:20

Na tekmovanju za najtežjo bučo v Mozirskem gaju so dosegli nov rekord. Kljub temu, da je bila letošnja letina slabša kot običajno in se je za laskavi naslov najtežje buče Mozirskega gaja v soboto potegovalo le 10 buč, so v letu 2021 dosegli nov rekord.

Svoj lanski rekord – 713 kg, je namreč Janko Lovše iz okolice Trebnjega podrl z letošnjo najtežjo bučo, ki je po uradnih podatkih tehtala kar 719 kg. 2. mesto si je prislužil Erik Rink Perme iz okolice Litije. Njegova buča je tehtala 510 kg. 3. mesto pa je dosegla buča Uroša Fifolta iz okolice Novega mesta s 472 kg.

Presegli so tudi rekord najdaljše buče. Slovenski rekord iz leta 2019 je znašal 178 cm. Letos je najdaljša buča merila 200 cm. Nov rekord je ponovno osvojil Zlatko Podgoršek iz okolice Ptujske gore.

Tokrat sta si prvo mesto delili dve lubenici, obe s težo 47 kg, njuna gojitelja pa sta Janko Lovše in Uroš Fifolt. S tem rezultatom pa niso podrli lanskoletnega rekorda Uroša Fifolta, ki je znašal 69 kg.

Najlepšo bučo so letos izbirali obiskovalci tekmovanja v Mozirskem gaju. Ta laskavi naslov si je prislužila po teži drugo uvrščena buča Erika Rinka Permeta, ki je bila težka 510 kg.



Sobotno tekmovanje za najtežjo bučo je bilo tudi uvod v jesensko razstavo buč in cvetja v Mozirskem gaju. V Mozirskem gaju je namreč še kako mogoče čutiti jesen, obiskovalci pa si bodo v času razstave lahko ogledali tako buče velikanke in bučne aranžmaje kot jesensko cvetje. Sporočajo, da bo velika jesenska razstava buč in cvetja odprta do 10. oktobra, ko se bo park za nekaj časa zaprl.

M. K.

foto: Mozirski gaj