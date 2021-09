S tekmo v Novem mestu začetek 31. sezone DP za košarkarje

27.9.2021 | 22:00

Video izjavi trenerja krkašev Daliborja Damjanovića in kapetana Luke Lapornika sta spodaj pod tekstom.

Ljubljana/Novo mesto - Po tradicionalnem slovenskem superpokalu ter uvodnem krogu regionalnega tekmovanja Aba bodo konec tedna oživeli tudi drugi slovenski košarkarski parketi. Liga Nova KBM se bo začela v torek s tekmo med Krko in Zlatorogom.

Košarkarska zveza Slovenije zagotavlja, da bo kljub izzivom, ki jih predstavlja trenuten položaj, v sodelovanju s klubi ter skladno z navodili pristojnih služb ustrezno organizirala tekme za sezono 2021/22.

Vse tekme prestižne lige Nova KBM si bo moč ogledati v neposrednih spletnih prenosih na YouTube-kanalu KZS, najbolj zanimivo tekmo kroga pa tudi na televiziji Sportklub.

Liga Nova KBM, v kateri bodo sodelovala vsa najboljša slovenska moštva z izjemo Cedevite Olimpije, bo 31. sezona državnega prvenstva. Prvi del se bo končal 12. februarja 2022, drugi del oziroma ligi za prvaka in obstanek pa se bosta začeli 5. marca.

V ligi za prvaka bo sodelovalo pet najboljših klubov iz prvega dela in Cedevita Olimpija, ki bodo do četrtfinala na dve zmagi odigrali še deset tekem. Prve tekme polfinala so predvidene za začetek maja, prva tekma finala ima datum 22. maj 2022, morebitna peta pa 31. maj.

Druga polovica februarja je rezervirana za zaključek pokalnega tekmovanja Spar ter nastop reprezentanc v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Četrtfinali pokala Spar bodo od 14. do 17. februarja, finalni turnir pa 18. in 20. februarja. Odmor v ligi Nova KBM za reprezentanco bo poleg februarskega termina še od 21. do 28. novembra letos.

Pari uvodnega kroga lige Nova KBM so Krka - Zlatorog, Nutrispoint Ilirija - Gorenjska gradbena družba Šenčur, Helios Suns - Hopsi Polzela, Rogaška - ECE Triglav in Terme Olimia Podčetrtek - Šentjur.

M. K.