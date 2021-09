Na Brežiškem ob dobri turistični sezoni novi panožni načrti

Na včerajšnji novinarski konferenci: Matejka Gerjevič, Ivan Molan, Matija Vimpolšek in Martina Zlobko (foto: J. K.)

Brežice - Na Brežiškem, kjer so julija in avgusta presegli število prenočitev iz leta 2019 oz. obdobja pred epidemijo covida-19, v turizmu pa je zaposlena skoraj desetina občanov, se nameravajo okrepljeno usmeriti v trajnostni oz. zeleni turizem in v butično petzvezdično ponudbo. Občina Brežice se hkrati pripravlja na nove panožne naložbe.

Ker se na občini zavedajo, da bodo turistični obisk okrepili le z dodatno in privlačno ponudbo, pripravljajo več tovrstnih naložb, je na včerajšnji novinarski konferenci ob svetovnem dnevu turizma dejal brežiški župan Ivan Molan.

Napovedal je močnejšo usmeritev v trajnostno mobilnost. Občina bo med drugim v kratkem začela graditi dve daljši kolesarski stezi, urediti pa nameravajo steze za turno kolesarjenje. Pomembna turistična pridobitev bo po županovih besedah prenovljeni brežiški stolp z razgledno ploščadjo.

Na in ob Savi načrtujejo športni vodni center, za katerega so letos izpeljali arhitekturni natečaj, zdaj pa se pripravljajo na projektiranje. Na bližnjem sv. Vidu, kamor vodi tudi pohodniška pot, bodo uredili višinsko razgledno ploščad. Radi bi zagotovili še več kakovostne območne kulinarične in enološke ponudbe, temelječe na domačem izročilu, je še povedal Molan.

Tudi direktorica brežiškega občinskega Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Matejka Gerjevič je napovedala okrepitev trajnostne turistične usmeritve, večji poudarek rekreativnemu in turnemu kolesarstvu in dodatne napore za razvoj butičnega oz. t. i. petzvezdičnega turizma. Stavijo tudi na domačo kulinariko, vinarstvo in številne naravne ter kulturne zanimivosti, je dodala.

Po njenih podatkih so sicer na Brežiškem oz. v turističnih ciljih Brežice in Čatež v primerjavi z lani letos zabeležili 15-odstotno rast prenočitev, kar pomeni 35.000 prenočitev več, in pet odstotkov več prenočitev kot predlani.

Kot je ocenila, je bil sezonski turistični obisk na Brežiškem boljši kot pred epidemijo covida-19. Ugotovili so tudi, da se spremenilo razmerje med domačimi in tujimi gosti. Medtem, ko so pred epidemijo s 65 odstotki prednjačili tujci, je bilo teh letos le za slabo tretjino. Med njimi je bilo največ Nizozemcev, sledili so Poljaki, Nemci in Belgijci.

Omenjenemu obrnjenemu razmerju med domačimi in tujimi gosti so se sicer že lani prilagodili s ponudbo več brezplačnih dejavnosti. Med temi je navedla brezplačen ogled brežiškega Posavskega muzeja in vodstvo po mestu, vodstvo na bližnji hrib s cerkvijo sv. Vida in prireditve v mestnem parku. Tekoče leto pa jim je ob vseh izzivih prineslo tudi priložnost, da območno gastronomijo vzdignejo na višjo raven, je še povedala Gerjevičeva.

