Ali občine delujejo transparentno? Kje so občine naše regije?

28.9.2021 | 09:10

Občine z večjim številom prebivalcev in višjim proračunom so pri svojem delovanju praviloma bolj odprte in transparentne, kaže raziskava o odprtosti in transparentnosti slovenskih občin. Avtorji raziskave ugotavljajo, da večina občin pri odpiranju svojega delovanja ni proaktivna, temveč zgolj sledi zastarelim praksam in nizkim zakonskim standardom.

"Lokalna samouprava ima velik vpliv na življenja Slovenk in Slovencev, zato mora biti delovanje občin odprto in vključujoče. Transparentnost, odprtost, integriteta in učinkovitost so temelj zagotavljanja odgovornega ravnanja oblasti," je ob nedavni predstavitvi izsledkov raziskave o odprtosti in transparentnosti slovenskih občin, ki so jo v sodelovanju z državnim svetom izvedli inštitut Danes je nov dan, Organizacija za participatorno družbo ter Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, poudaril Nejc Horvat iz inštituta Danes je nov dan.

Kot je še izpostavil, je možnost vpogleda v delovanje oblasti minimalni demokratični standard, popolnoma odprto delovanje pa cilj, h kateremu je treba stremeti. Takšno delovanje občankam in občanom namreč omogoča sodelovanje v različnih procesih lokalne samouprave. "Višji kot so standardi odprtosti, transparentnosti in dostopnosti, višja je podpora in zaupanje javnosti v delovanje institucij," je opozoril Horvat.

Po njegovih besedah so želeli zaupanje javnosti v delovanje institucij dvigniti na naslednjo raven, zato so pripravili sistematičen pregled področja. V raziskavi so tako z 80 kazalniki, razdeljenimi v pet vsebinskih sklopov, analizirali 212 slovenskih občin. Pri tem so zbrali podatke iz leta 2020, ki se nanašajo na transparentnost delovanja občinskega sveta, preglednost spletnega mesta in dostop do informacij, transparentnost in vključenost prebivalcev v postopek sprejemanja občinskega proračuna, dostopnost občinskega spletnega mesta ter vključenost javnosti v delovanje občine in ustrezno obveščanje.

Kot so ugotovili avtorji raziskave, 95 odstotkov občin pri pregledu vsebin ni doseglo niti polovice od 100 možnih točk. Najvišjo oceno je z 67,2 točke dosegla Mestna občina Ljubljana, najnižjo pa občina Velika Polana, ki je dosegla 13,5 točke.

In kako so se tu odrezale občine naše regije? Od vseh so najvišje posavske - Brežice so na petem mestu, Sevnica na 11. in Krško na 13. mestu.

Kaj pa ostale?

Preverite na interaktivnem spletnem mestu Lestvica transparentnosti.

M. K.